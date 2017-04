Jorge Alejandro Castro: 'Es difícil no anotar, sé que vivo de goles'

El delantero Jorge Alejandro Castro tiene un nudo en su garganta.

En 22 fechas del Torneo de Verano no pudo desahogarse y gritar el ansiado gol, vistiendo los colores del Herediano. Es por ello que en el arranque de la cuadrangular ante el Santos de Guápiles, este sábado a las 8 p. m., en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, confía en que esa mala racha termine de una vez.

La afición y sus compañeros lo apoyan y lo alientan a seguir intentándolo. Mientras tanto el marco se le niega, ya sea por el capricho de los postes, el portero con acciones salvadoras o a veces por su propia precipitación y la ansiedad que lo carcome.

"Para mí ha sido difícil no haber marcado goles. Sé que un delantero vive de esto. Pero si vamos a la práctica me da tranquilidad que produje goles para mis compañeros o estuve en la jugada previa a la anotación. Obviamente quiero sentir esa sensación de anotar", comentó Castro.

El artillero de 27 años recordó que esta temporada su labor con el Team es más de sacrificio, chocando con los defensas o tratando de abrir espacios para sus compañeros, incomodando a los defensas y tratando por todos los medios de colaborar con sus compañeros.

En total vio acción en 17 partidos en el campeonato y estuvo 709 minutos en el campo

"Estoy sumamente agradecido con los aficionados y la insititución porque siempre me han apoyado. Siento que el gol llegará, me parece que será un justo premio al esfuerzo y al trabajo. Me siento sorprendido porque la gente en el estadio me sigue alentando, estoy muy agradecido con ellos y espero retribuirles esa confianza con goles muy pronto", aseguró Castro.

Sobre el Santos, primer rival en la segunda ronda del Verano, el delantero florense comentó que deben tomar en cuenta todos los detalles para no verse sorprendidos.

"Santos es un equipo muy difícil, es de cuidado y se le debe poner atención en las acciones de balón parado. Sabemos que es un conjunto fuerte, muy bien dirigido y por eso es necesario poner atención a los pequeños detalles para sacar este primer partido en casa, que será importantísimo", añadió Castro.

Team establece precios para el primer compromiso

La dirigencia del Herediano dio a conocer este martes los precios para el primer partido de la cuadrangular el próximo sábado ante el Santos de Guápiles, en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, a partir de las 8 p. m.

En gradería popular el precio de los boletos será de ¢4.000, mientras que en sol numerado tendrá un valor de ¢6.000. En sombra el costo será del ¢8.000 y finalmente en palco costará ¢12.000.

Los niños ingresarán gratis al sector de sol general.











Comparta este artículo Deportes Jorge Alejandro Castro: 'Es difícil no anotar, sé que vivo de goles' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jorge Alejandro Castro: 'Es difícil no anotar, sé que vivo de goles' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.