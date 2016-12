Jorge Alejandro Castro: ‘Llego en un buen momento, la experiencia y juventud me ayudan’

Marca a presión

El delantero Jorge Alejandro Castro firmó por dos torneos cortos con el Herediano y se siente en la capacidad de luchar por un puesto en el equipo de Medford.

¿Qué opina de su llegada al Club Sport Herediano?

Muy contento, es la oportunidad que estaba esperando. He trabajado durante mucho tiempo para recibir una oportunidad así. Agradecido con Dios porque logramos cerrar el trato y ahora muy contento y con mucho ímpetu de hacer las cosas bien, para ayudar a un equipo que aspira al título, es un equipo acostumbrado a pelear y eso me gusta mucho, pues yo fui formado para eso. Es un equipo que está muy bien armado, pero llego con toda la humildad de aportarle al Herediano

¿Cómo se dio esta posibilidad con Herediano?

Yo con Jafet (Soto) tengo una comunicación directa desde que estuve en la Selección Nacional. En la era de Ricardo La Volpe, Jafet estaba ahí y yo fui convocado, pude trabajar con él. Minor Díaz fue compañero mío en la UCR, con ellos siempre he tenido una afinidad y una comunicación directa. Llego en un buen momento, la experiencia y la juventud me ayudan.

¿Ha tenido contacto con Hernán Medford?

En el 2006, cuando él era entrenador de Saprissa hice una minipretemporada con ellos. Yo no creo que él recuerde eso, pues yo estaba muy joven. Él llegó a sembrar una ideología en la Primera División y eso se fue impregnando en las divisiones menores de Saprissa. Yo voy con la apertura de aprender la idea que vaya a implementar para reflejarlo en la cancha.

¿Cómo suplir a Yendrick Ruiz y Jonathan Hansen?

Es una responsabilidad, es un plus. Hay que llegar con la responsabilidad del caso. También Herediano cuenta con el goleador histórico como es Víctor Núñez. Es un equipo muy competitivo, llego en un buen momento para poder luchar por un puesto y poder ayudar.

¿A qué se debe que no le fue bien en el torneo pasado?

Yo creo que el fútbol es día a día. En el fútbol puedes tener el mejor currículum, pero si en los últimos meses no has jugado es normal que la gente haga comentarios. Lo que a mí me queda es ver para el frente, trabajar desde cero. Si me dan la confianza es por algo, a mí me fue bien en Saprissa, en el primer semestre con Cartaginés. Cosas que pasaron el segundo, a las que no me voy a referir, no me van a quitar tampoco lo que yo he hecho. estoy muy tranquilo confiando en mi capacidad.

PUBLICIDAD

¿Que hace que el Herediano se incline por usted??

Creo que Herediano es un equipo visionario y entendidos en el fútbol. Jafet Soto, Minor Díaz y Hernán Medford son hombres de fútbol pues fueron jugadores y los jugadores entienden mejor los momentos que se viven. Creo que están confiando en mi para una responsabilidad bonita. Yo asumo el reto con toda responsabilidad y paciencia, sé que todo va a salir bien.

¿Cómo tomó la noticia su familia?

Mi papá es muy herediano y siempre ha celebrado los títulos de Heredia, yo contento con eso y de poder realizarle ese sueño a mi papá. Yo soy cédula cuatro, mi papá es cédula cuatro, mis hermanos también. Ellos son de San Pablo de Heredia, por lo que estoy muy contento de cumplirle ese sueño a toda mi familia.











Comparta este artículo Deportes Jorge Alejandro Castro: ‘Llego en un buen momento, la experiencia y juventud me ayudan’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jorge Alejandro Castro: ‘Llego en un buen momento, la experiencia y juventud me ayudan’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.