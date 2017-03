Jordan Smith: 'Cuando la afición me da la confianza, me siento más cómodo'

Fútbol Nacional

El lateral derecho Jordan Smith tiene más participación en Saprissa. Es el tercer jugador con mayor regularidad, con 1.002 minutos. Pese a las críticas que vivió en su inicio, parece tener el respaldo de la grada morada.

A pesar de fallar un penal frente a Cartaginés, el miércoles, el público no le recriminó; de hecho, desde hace algunos juegos le dan tregua al carrilero derecho. Incluso, al finalizar el partido ante los brumosos, Smith se acercó a una gradería donde recibió el apoyo de algunos aficionados.

"A ellos siempre les doy las gracias porque cuando uno juega mal, hay quienes lo apoyan y ahora que estoy jugando bien, hay quienes lo siguen haciendo. Estoy tranquilo por eso", expresó Smith al ser consultado sobre su relación con los seguidores de la S.

Y agregó: "Cuando el técnico, los compañeros y hasta la misma afición me dan la confianza, me siento más cómodo y me salen mejor la cosas que quiero hacer dentro del campo".

Sobre su falla en la pena máxima, afirmó que en los entrenamientos le dedica tiempo a sus cobros.

"El tiro se me abrió mucho, uno practica siempre acá junto a todos los porteros, pero se perdió la oportunidad", acotó.

Por su parte, el técnico, Carlos Watson, expresó que Smith necesitaba más seguridad. Además, dice que es una pieza que aportará mucho de cara al cierre de la fase regular.

"Me alegra mucho lo que vive, él necesitaba esa confianza y la afición le está reconociendo el enorme esfuerzo que está haciendo por demostrar que tiene capacidad. Esto es bueno para él y nos ganamos a un gran jugador que necesitamos y nos va a ayudar muchísimo", concluyó Watson.











