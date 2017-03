Jonathan McDonald: 'Los goles llegarán en su momento'

El atacante de la Liga cree que ya todos entendieron sus posiciones

Alajuela

Si se analizan los partidos de Alajuelense en este Verano, el empate sin goles de este miércoles contra Herediano fue uno de sus mejores juegos.

El equipo se veía con más vida y según Jonathan McDonald, eso se debe a que todos los jugadores ya terminaron de entender sus respectivos roles.

LEA: Alajuelense se convirtió en especialista de empatar

Mac afirma que "los goles llegarán en su momento" y que este sábado, a las 5:45 p. m. contra Pérez Zeledón, debe ser la vencida para que los rojinegros acaben con la seguidilla de empates y se reconcilien con el triunfo.

-- Se vio más participativo en el ataque, ¿eso le permitirá aportar goles en el esquema de Benito Floro?

La adaptación de todos a la idea del profe ha sido importante, la parte de acoplarnos al sistema de juego ha ido creciendo y también entendiendo las posiciones de mis otros compañeros y del acompañamiento que me tienen que dar. A veces mis compañeros, o yo mismo, no habíamos entendido cómo era la posición, así que ahora ya la captamos, que los jugadores por fuera no tenían que ir tan pegados a la raya, sino que me acompañen un poquito más.

"Se vio que estaban más juntos, que teníamos más posibilidades de atacar, así que la verdad es que estoy contento con mi desempeño y seguimos para adelante".

-- ¿Cómo analiza el papel suyo hasta ahora?

No es el arranque que quisiera, suspendido cuatro partidos, terminando me lesiono el tobillo y fue una recuperación un poco lenta. Tuvimos que emplear un método que no queríamos para recuperarme rápidamente, pero es un inicio totalmente atípico para mí y para la institución en sí.

"Muchos cambios, cosas nuevas, cuerpo técnico prácticamente nuevo, pero ha sido difícil el comienzo, pero juego a juego vamos mejorando en la idea del profesor y son ideas nuevas, que todos estamos con la mente abierta, a captar y a aplicar en el terreno de juego y los goles llegarán en su momento".

"Hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando fuerte en la semana la parte mental para no caer en la desesperación y no bajar los brazos y en la parte física no tuve la pretemporada que hubiera deseado, porque me recuperé de la lesión y de una vez al juego".

"No tuve como ese lapso para prepararme físicamente bien y lo estamos trabajando".

-- ¿Es más fuerte su liderazgo ahora, después de todo lo que ha pasado?

La parte del liderazgo sí, han surgido nuevos líderes que era lo que queríamos y ha sido un camerino bastante abierto en el que todos podemos hablar, todos podemos opinar, no ha sido como decir que una dictadura en la que los grandes hablan y los chamacos se quedan callados y no opinan, así que esa es la idea, que todos puedan hablar y aportar las ideas.

"La Liga somos todos, tenemos que crecer todos como grupo y este grupo siento que se va a mantener por muchos años más".

-- ¿Qué fue lo que cambió este miércoles, porque el equipo se vio mucho más cómodo?

Creo que se identificaron los tiempos del partido, los momentos del juego para poderlos presionar, para poderlos atacar, saber cómo nos atacaban ellos. Desde que está Hernán (Medford) ahí, ellos atacan con mucha gente y a eso tenés que defender con muchísima gente.

"Logramos identificar que teníamos que defender bien y atacarlos donde más les duele a ellos que es en las espaldas, tuvimos muchas opciones de atacar la espalda del rival, tuvimos opciones en el primer tiempo para matar el juego o ganarlo y si lo lográbamos, Heredia se iba a abrir más y podíamos anotar uno o dos goles más".

"El partido resultó un empate, fue un juego bonito, con acciones en los dos marcos y estaba prácticamente abierto para cualquiera de los dos ganarlo".

-- ¿Qué tan importante es el regreso de Nino Rojas y cómo se siente usted jugando con él?

Es importante, yo creo que todo jugador que está aquí en la Liga es importante, todos van a tratar de sumar lo mejor o lo más que ellos puedan, es importante el regreso de un compañero que viene con mucha motivación, con ganas de hacer las cosas bien; contento de que él esté.

"La química con todos los extranjeros ha sido muy buena, hemos tratado de acoplarlos y enseñarles qué es jugar de la Liga y qué es ser jugador de un equipo tan grande como la Liga".

-- De los delanteros actuales de la Liga, usted es el único que se mantiene de los torneos anteriores. ¿Con cuál de los compañeros actuales se entiende mejor adelante?

Con los jóvenes siempre hemos tenido contacto porque estaban en el Alto Rendimiento y entrenaban con nosotros en el primer equipo, tienen alrededor de un año de estar con nosotros entrenando, así que en punta solo juega uno y vienen dos de atrás. Es como tratar de saber qué es lo que ellos hacen mejor y aprovechar las cualidades de ellos.

"Todos tienen cualidades diferentes, Arturo (Campos) es uno que no para de correr, que no para de luchar; Bryan (Jiménez) es un jugador que tiene gol y que tiene esas ganas de trascender".

"De Nino sabemos la categoría de él, lo hemos visto, con más físico, con juego aéreo y si el rival tiene centrales muy altos lo podemos utilizar también, así que toque con el que toque, tenemos que adaptarnos a las características y eso va a depender mucho del rival".

-- ¿Cuál de ellos se parece más a usted?

Todos somos diferentes, solo hay un McDonald, solo hay un Patrick (Pemberton), solo hay un Arturo (Campos), solo hay un Bryan (Jiménez). Yo creo que algunos tratan de copiar más o menos el estilo de un referente del equipo y hay que ir implementando lo que ellos traen.

"Todos tenemos capacidades y talentos diferentes, así que no me ando fijando quién se parece o quién quiere jugar como yo, simplemente trato de ayudarlos a ellos, entrenamiento tras entrenamiento, darles consejos, corregirlos y decirles cuando hicieron un buen movimiento o un buen partido".

-- Como ese hombre solo en punta, ¿siente que falta gente en ataque que le ayude a sus condiciones y llegar a la anotación?

No es la primera vez que juego solo, en el torneo anterior también lo hice, aunque no es que estoy solo. El acompañamiento que tiene que venir de atrás lo hemos comenzado a entender muchísimo más, creo que en el juego contra Heredia se notó y hasta le di un pase gol a Sequeira que en teoría es uno de los volantes de recuperación de nuestro equipo. Al replegarse y meter un bloque sólido te da aire para atacar al rival.

-- ¿Qué se espera para el sábado?

Esperamos que al fin podamos sumar de a tres puntos, yo creo que hicimos un juego muy bueno contra Herediano y tuvimos opciones, ellos también, pero yo creo que ya nos merecemos los tres puntos.

"La gente ha visto la mejoría de un juego a otro y es importante que nosotros entendamos, que se creen más ocasiones de gol y que creamos más en nosotros para ya ser contundentes porque tenemos mucho el control del juego, pero no somos claros o contundentes a la hora de anotar".











