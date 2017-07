Jonathan McDonald: 'Soy mejor jugador con Benito Floro; él me ha ayudado mucho'

La Sabana

Mientras que Benito Floro decía en su rueda de prensa que "Jonathan McDonald es un jugador casi perfecto, es un luchador nato", el atacante también hablaba de su entrenador en el Estadio Nacional.

"Soy mejor jugador con Benito Floro, me ha ayudado mucho. Uno no para de aprender, uno aprende en todos los partidos, en todos los entrenamientos, y con Benito aprendí cosas nuevas, igual que con los otros entrenadores anteriores que me han enseñado mucho", afirmó el delantero.

Con medio año de trabajar juntos, Mac ahora ve que en este lapso ha crecido.

Pero, ¿qué es lo que el español le vino a enseñar?

"Muchas cosas que no sabía que podía hacer tácticamente, como ser más participativo, más dinámico. Cuando te dicen que sos 9, a veces te focalizan solo dentro del área ahí parado y que te lleguen los balones, pero tenés una diagonal como en el penal, después una asistencia en el gol de Kenner (Gutiérrez) y más participación en el medio campo creando jugadas; creo que eso él me lo ha enseñado", explicó.

LEA: Benito Floro: 'Jonathan McDonald es un jugador casi perfecto, es un luchador nato'

Además, el delantero se siente con un poco más de agilidad cuando le toca superar a la defensa rival.

"También me enseñó a hacer más movimientos de desmarque, porque hay centrales inteligentes que te saben controlar y esos movimientos me han ayudado, para que así cuando hay defensas pueda sacarle ventaja a mis condiciones".

Mac dice estar contento porque la Liga necesitaba empezar bien este semestre.

TAMBIÉN: Alajuelense le envió un mensaje a la Grecia del Paté: jugar bonito no alcanza

Sin embargo, ahí es cuando entra en la palestra el término proceso, que muchos lo relacionan con futbolistas jóvenes, pero que en realidad involucraba a todo el club, según dice.

"El campeonato anterior nos enseñó a todos, a la Junta Directiva le hizo ver cómo se manejan las cosas, al profe le dio un parámetro de cómo es el nivel en Costa Rica, la adaptación a lo que él quiere, a lo que es el nivel en el fútbol costarricense", relató.

Y agregó: "A mí en lo personal me ayudó mucho, era un aprendizaje para todos, cosas totalmente atípicas, con administración nueva, presidente nuevo, muchas cosas que indirectamente te empiezan a mover, porque estás acostumbrado a una metodología de trabajo y si te la cambian drásticamente, es complicado, así que es un aprendizaje para todos".

El juego contra Grecia tuvo un buen final para la Liga, aunque no todo salió a como querían, porque el primer tiempo resultó complicado para los rojinegros.

"Supimos tener paciencia cuando no teníamos la pelota, trasladar las zonas que dejaban los compañeros, el regreso y cuando teníamos chance de contragolpear, hacerlo y si no, tener posesión. Creo que empezamos a entender al 90% lo que el profesor quiere", dijo.

VEA: Jonathan McDonald y Patrick Pemberton encarrilan a Alajuelense, los nuevos no desentonan

El futbolista también piensa que la pretemporada fue muy productiva para los erizos y que eso se refleja en la reacción que tuvieron en el segundo tiempo.

"La diferencia es que hago un gol, en el torneo pasado siempre trataba de ser más participativo, ayudar a mis compañeros a crear, a recuperar y es importante este tiempo de pretemporada para conversar con los compañeros, antes con tantos juegos seguidos era recupere y juegue, no había chance para entrenar y esta vez sí".

Contó que en varias ocasiones se sentó a conversar con José Luis Cordero sobre movimientos específicos.

"Creo que necesitábamos tener más tiempo de trabajo, el equipo lo sintió y lo vio así. La primera parte nos costó, siempre es difícil un inicio de torneo contra un equipo que está debutando, que tiene muchísimas ganas, muchísima ilusión; nos complicó y felicito a Grecia que planteó el partido muy bien".

Asegura que lo primordial para él es que Alajuelense ganó, pero en el plano personal, también se siente motivado por el gol.

El próximo partido de los rojinegros será el jueves, a las 6 p. m., en Honduras.

Los manudos visitarán al Olimpia de Carlos Restrepo en la apertura de los cuartos de final de la Liga Concacaf.