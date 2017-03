Johnny Chaves: 'No podemos cambiar la mentalidad luchadora por una de víctimas'

Guápiles

Johnny Chaves, entrenador del Santos de Guápiles, considera que deben mantener la misma filosofía de juego con tal de levantarse, ya que tienen seis partidos de no ganar.

La última vez que los santistas disfrutaron el dulce sabor de la victoria fue el 5 de febrero en casa ante Limón, 2-0.

Desde ese día tuvieron dos derrotas, en el Ebal Rodríguez contra Carmelita y de visita en San Carlos, ambos 1-0. Además, cuatro empates: UCR, Cartaginés, Alajuelense y Herediano.

¿Cómo maneja el aspecto emocional de los jugadores al llevar seis partidos sin ganar?

Los campeonatos son muy largos y es casi imposible no encontrar momentos de adversidad. Hay que tener esos momentos. No podemos cambiar la mentalidad luchadora que tenemos por una mentalidad de víctimas, porque nos venimos abajo. No podemos perder el pensamiento analítico, y que nadie se sienta culpable ante la gente porque el equipo da su mejor esfuerzo, tenemos cuatro empates y dos derrotas por 1-0. El grupo no puede perder confianza y lo va a resolver.

¿Los rivales conocen mejor el sistema del Santos y por eso no ganan?

Contra Alajuelense le dimos vuelta al marcador. En San Carlos, en lo que tengo de estar aquí nunca había visto un equipo llegar tanto, 15 veces al área, cinco mano a mano y no pudimos liquidar. El único partido que nos controlaron bien fue contra Carmelita, porque no hicimos ni un solo remate. Hoy enfrentamos a un equipo sólido y hay que darle su mérito. Todavía tenemos opciones en el juego para tarde o temprano quebrar con goles este momento de adversidad.

¿Qué análisis hace del partido?

Fue un juego muy cerrado, muy peleado. Hubo pocas opciones, poca transición, lo cual fue la tónica en todo el encuentro, con poco trabajo de los porteros porque a los dos equipos les costó penetrar y generar jugadas de peligro. Los dos fueron muy calculadores y cerrados, pues debíamos tener cuidado cuando se atacaba. El empate está bien.

¿Le agrada jugar a la 1:30 p. m. pese a la alta temperatura?

Dependemos del horario de la televisión, aquí no podemos jugar más tarde de las 3 p. m. por la luz; nos gustaría jugar de noche, pero respetamos a los principales socios. Hay un desgaste enorme para los dos equipos, no lo hacemos para perjudicar a alguien, ya que Santos tiene que llevar el gasto sí o sí, pues debe tomar la iniciativa. En el verano nos gustaría jugar a una hora más fresca y están solucionando lo de la luz; esperamos que esté en mes y medio, pues eso ayudará al espectáculo.

Cuando Reimond Salas ingresó se equilibró el partido. ¿Por qué estaba en banca?

El muchacho entró bien, nos dio ataque, posición en el medio del campo. No fue de la partida porque viene jugando 90 minutos, 90 minutos, y para nosotros es muy importante el juego por las bandas y por eso decidimos dejarlo para cambio. Él se asocia muy bien con Osvaldo Rodríguez y Wílmar Azofeifa, con lo que pudimos generar mejores ataques.