Johnny Chaves: 'No pusimos el horario pensando en desgastar a Saprissa'

El técnico del Santos de Guápiles, Johnny Chaves, salió satistesfecho con el rendimiento de su equipo, en la victoria 3-2 ante Saprissa, pese al desgaste que tuvieron en la semifinal de la Liga Concacaf ante el Árabe Unido.

Watson aseguró que varios de sus jugadores salieron con ampollas. ¿Ustedes contrarrestaron eso? ¿Les favoreció el horario en el que se jugó el partido?

José Garro perdió tres kilos 200 gramos, es para todos y nosotros no pusimos el horario pensando en desgastar a Saprissa, nosotros venimos de un desgaste. Tenemos un socio comercial al cual respetamos y tratamos de cumplirle, ellos nos dijeron que jugábamos a las 11. Nosotros sabíamos que la cancha se pone muy pesada, pero no fue una idea de nosotros. Sabíamos que el juego iba a ser intenso, algunos jugadores salen con ampollas, pero no tenemos mala intención contra nadie.

¿Qué opina del carácter mostrado por sus jugadores?

El talento sin carácter no llega a ningún lado, el carácter es necesario, al igual que el equilibrio entre artistas y peones. Si no tuvieramos el carácter de Kenny, Monguío o Lagos sería muy difícil complementar el talento de Osvaldo, Azofeifa. Ese es el equilibrio que tenemos.

¿Cómo enfrentar al Herediano este miércoles?

En la mañana le decía a los muchachos que antes de que enfrentemos la final (de Concacaf) tenemos que medirnos a los mejores del país, viene Saprissa, Herediano, vamos a Pérez Zeledón y recibimos a Alajuelense; nos van a preparar para esta final. Si usted quiere crecer debe jugar contra los mejores, estamos con muy buena motivación. Estamos en un punto alto para enfrentar este mes de la mejor manera.

¿Cómo trabajó la recuperación después del juego ante el Árabe Unido?

El viernes en la mañana trabajamos en recuperación, con los que jugaron al menos medio tiempo y un poquito más a los que no jugaron. Este sábado nos juntamos, pero fue muy dosificado, tuvieron sesión de terapia, hielo y hemos estado con ellos para que se hidraten. Los hemos ido educando para que entiendan que la hidratación, la buena alimentación y el buen sueño son importantes en este período. El grupo se comportó a la altura con esta temperatura.