Johnny Acosta asegura que fue despedido de Alajuelense

El defensa Johnny Acosta emitió un comunicado oficial en el cual manifiesta que su salida de Alajuelense se debió a una decisión unilateral de la dirigencia del conjunto manudo.

El pasado martes Liga Deportiva Alajuelense había anunciado que el jugador dejaba la institución bajo un mutuo acuerdo, luego de que el zaguero sostuviera una reunión con el gerente deportivo, Víctor Badilla.

"No llegué a ningún finiquito con Alajuelense. Me llamaron a reunión el martes 23 de agosto y ahí me notificaron que la junta directiva decidió prescindir de mis servicios. Es decir, me despidieron", explica el comunicado de prensa.

Acosta asegura que Víctor Badilla le achacó mal rendimiento. Además, asegura haber sido señalado por no mostrar el mismo nivel con la Selección Nacional que con su equipo.

También aprovechó para aclarar que no tuvo ningún tipo de altercado con el extécnico manudo, José Giacone, con el cual afirma terminó la relación en buenos términos.

El defensor de la Selección Nacional deja claro dentro de su comunicado que tuvo roces cuando militó en otro club con el actual gerente deportivo, Víctor Badilla. Cuando Badilla llegó a Alajuelense, a finales de mayo, Acosta le informó a la junta directiva manuda las diferencias que había tenido con el nuevo gerente, con tal de evitar inconvenientes –asegura–.

"Me quedaba otro año y medio de contrato con Alajuelense, por lo tanto es falso que había negociado con otro club. Mi prioridad siempre fue la Liga. Pensaba dejar todo así, pero leí unos comentarios de aficionados donde me tratan de mercenario y caí en cuenta que no debo ocultar ningún detalle de mi salida. Yo no decidí irme de la Liga, a mí me despidieron y esa es la única verdad", finalizó Acosta.











