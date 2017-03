Jimmy Marín se consolida en el Herediano

Titular en los últimos cuatro partidos

Con su fútbol desequilibrante y atrevido, el volante Jimmy Marín Vílchez ya cumplió los primeros 400 minutos defendiendo los colores del Herediano, en el Torneo de Verano 2017.

Marín, quien se consolida en el cuadro titular, espera ampliar esos números cuando este domingo los florenses visiten a San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde, a partir de las 4 p. m., con el fin de mantenerse en zona de clasificación.

El pequeño mediocampista, quien llegó a las tiendas heredianas procedente de Belén, debutó en la primera fecha del campeonato ante el Pérez Zeledón el pasado 8 de enero con gol y asistencia, realizando un gran partido.

Posteriormente, se tuvo que integrar al Premundial que la Selección Sub 20 -al mando del técnico Marcelo Popeye Herrera- disputó en nuestro país, por lo que se ausentó durante 12 fechas consecutivas.

Sin embargo, una vez concluida su participación con la representación juvenil, que logró el boleto al Mundial de Corea del Sur, Marín volvió a ver acción con el conjunto rojiamarillo, como relevo el pasado 5 de marzo ante el Santos de Guápiles (2-2) y desde entonces se adueñó nuevamente de la titularidad gracias a la confianza del técnico Hernán Medford.

"En los pocos partidos que he podido disputar con el Herediano, por mis compromisos con la Selección Sub 20, traté de dar lo máximo. Durante la semana trabajo fuerte para tener esa oportunidad de jugar y que no me releguen a la banca. Gracias a Dios el profe me tiene confianza y eso me llena de mucha satisfacción", confesó Marín.

Además de su anotación, el volante de 19 años tiene tres asistencias a gol y es figura clave en la ofensiva del Team, al moverse tanto por derecha como por izquierda, abriendo espacios y desbordando por las bandas con un trabajo de sacrificio.

"Siento que he crecido bastante, a pesar de no tener tantos minutos como hubiese querido. Igual mis compañeros me aconsejan y me tratan de guiar en el partido. De mi parte sé que debo tener más tranquilidad a la hora de definir, ser más certero y asegurar la última jugada", admitió Marín.

El juvenil mediocampista trata en todo momento de escuchar las voces de los compañeros de más experiencia, sobre todo en la recta final del campeonato, en la que el Herediano procura asegurar la clasificación a la cuadrangular final.

"Ellos me dicen que juegue tranquilo, que la primera bola la dé sencilla, que sea atrevido en el uno contra uno y que aproveche las oportunidades al máximo. Así debo jugar en todos los partidos que nos faltan, como por ejemplo el domingo en San Carlos, donde el equipo buscará por todos los medios sacar los tres puntos para seguir peleando el primer lugar", confesó Marín.











