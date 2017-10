Jhamir Ordain se adueñó de la banda derecha del Herediano

A sus 24 años el lateral derecho del Club Sport Herediano, Jhamir Ordain, llegó para adueñarse de la banda derecha del equipo de Hernán Medford.

Ordain no participó en los primeros tres duelos del Apertura 2017, debutó hasta la jornada cuatro ante Alajuelense y desde ese momento no volvió a salir de la cancha.

"Contento, desde que llegué me propuse jugar y las cosas me han salido de buena manera. Todo se debe a la confianza y la ayuda que me han dado los compañeros. No hay que caer en conformismo porque es un equipo con mucha competencia", externó Ordain.

En este momento Ordain es el quinto jugador con más minutos en el campeón nacional, suma 810 y solo está por detrás de Leonel Moreira (990), Rándall Azofeifa (900), Elías Aguilar (844) y Esteban Granados (843).

"Acá desaprovechas una oportunidad y hay dos o tres compañeros haciendo fila, que lo van a hacer igual que uno. Creo que es un equipo con mucha competencia, pero hay que competir en el fútbol, en la vida y en todo. Estoy día a día trabajando", detalló Ordain.

Ordain sabe que si hace las cosas bien en el Herediano podría tener una oportunidad en la Selección Nacional, ya que ha tenido varios llamados por parte del seleccionador Óscar Ramírez.

"Uno siempre piensa llegar a la Selección y jugar afuera. Estar en una institución como esta representa una gran oportunidad", explicó Ordain.

El lateral viajó con la Tricolor al amistoso en Rusia del 9 de octubre de 2016 y estuvo en el cierre de la Copa Oro 2017, sustituyendo al lesionado Cristian Gamboa.

El oriundo de Siquirres de Limón tiene claro que la competencia es muy grande para llegar a la Selección, pero no deja de soñar con un nuevo llamado.

"Es difícil, hay colegas como Cristian Gamboa que juega en el exterior, creo que son campos que hay que respetar por lo que él ha hecho con la Selección, pero uno siempre trabaja pensando en eso, trabajando para cuando me llegue la oportunidad", finalizó Ordain.

Para el zaguero se podría abrir una oportunidad de mostrarse en el fogueo que disputará la Tricolor en Budapest ante Hungría el 14 de noviembre.