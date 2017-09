Jerry Bengtson: 'Sé que no me he mostrado al máximo; le debo mucho al equipo'

Consciente de que llegó con mucha expectativa y que por el momento no ha podido mostrarse. Así es como vive el atacante hondureño Jerry Bengtson su regreso de este domingo a las 11 a. m. ante Santos de Guápiles.

En criterio del artillero, está en deuda, pues tiene un gol en cuatro partidos, situación que espera que comience a cambiar a partir de ahora, cuando puede tomar ritmo de juego.

Reveló que ha hecho trabajo extra luego de los entrenamientos para no perder su forma física, pese a estar inactivo en los partidos.

Bengtson agradeció las palabras del técnico Carlos Watson, quien en cada rueda de prensa no paró de exaltar sus condiciones como futbolista, pese a los dos castigos que ha recibido, que en total sumaron seis partidos.

"Eso me pone contento porque me tiene mucha confianza, le agradezco al grupo, sé que no me he mostrado al máximo, le debo mucho al equipo, pero vamos a confiar en Dios que las cosas saldrán; se empieza de cero", externó el catracho.

Palabras similares tuvo para la grada morada, pues reconoce que sigue con la ilusión de demostrar en la cancha que tiene condiciones para ser goleador.

Al mismo tiempo indicó que empieza de cero y por eso luchará para borrar en el periodo en que ha estado ajeno a los partidos.

Además, explicó que durante su carrera deportiva no ha sido un jugador que esté inmerso en polémicas sanciones, por lo que no reclamará a los silbateros.

"Eso quedó atrás, no me gusta andar hablando con los árbitros, eso quedó atrás, me enfocaré en jugar", citó.

El atacante calificó de muy complicado el juego contra los guapileños, pues este club llega con la motivación de ser finalista de la Liga Concacaf.

"Es una visita complicada, en una cancha difícil, pues es un buen equipo. Saprissa está trabajando muy bien, los triunfos han dado confianza y vamos a ir hacer un buen partido. Todos trabajaremos en grupo; si me toca, voy a tratar de aportar", expresó.

También dejó claro que si bien existió una opción de volver a la Selección de Honduras, ahora eso es pasado: "No voy más a la Selección, eso está cerrado, pero quiero desearle muchos éxitos a los compañeros, estoy enfocado en Saprissa".

Por su parte, Carlos Watson, técnico de la S, aseguró que le va a dar la oportunidad este domingo, pero no especificó si lo hará de titular o de cambio.

"Va a tener minutos. Él (Bengtson) es todo un profesional y tiene mucho recorrido. Sabrá manejar todo el entorno y esperamos que no ocurra ningún incidente en el que salga perjudicado. Ha entrenado muy bien, está en condiciones y esperamos contar con él", comentó Carlos Watson, luego de la goleada 4-0 a Liberia.

El primer castigo que recibió el hondureño fue en el encuentro inaugural por fingir un penal, en el triunfo ante Carmelita (4-2). En ese juego marcó su primer gol del campeonato, desde los once pasos.

Posteriormente, en el clásico nacional (0-2), Bengtson recibió la cartulina roja por aplaudirle en la cara e insultar al árbitro Ricardo Montero. Por ese motivo fue castigado con cuatro compromisos, que ya quedaron en el olvido para el ariete.