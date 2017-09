Jerry Bengtson tendrá minutos ante el Santos este domingo

Jerry Bengtson está de vuelta. El atacante hondureño cumplió su sanción de cuatro partidos y está disponible para este domingo en la visita de Saprissa a Santos, a las 11 a. m.

Carlos Watson, técnico de la S, aseguró que le va a dar la oportunidad, pero no especificó si lo hará de titular o de cambio.

"Va a tener minutos. Él (Bengtson) es todo un profesional y tiene mucho recorrido. Sabrá manejar todo el entorno y esperamos que no ocurra ningún incidente en el que salga perjudicado. Ha entrenado muy bien, está en condiciones y esperamos contar con él", comentó Carlos Watson, luego de la goleada 4-0 a Liberia.

La incorporación de Bengtson traería algunos movimientos en zona de ataque. Por ejemplo, Watson debe decidir si David Ramírez seguirá como centro delantero o si lo envía al costado en zona de ataque, posición que ya ha jugado en el Monstruo.

Sin importar la determinación del cuerpo técnico, Ramírez ve ideal el regreso del atacante, pues lo considera pieza clave en el grupo.

"Estoy contento porque vuelve Jerry. Es un jugador importante y hace bien las cosas. De nueve siento que he hecho buenas diagonales, he ido a pivotear, he intentado cerrar jugadas, tengo cuatro goles y el goleador lleva cinco, así que estoy en la pelea. El profesor decidirá y yo obviamente espero ser tomado en cuenta y hacer bien las cosas", externó el artillero.

Así como Ramírez, el resto de integrantes del vestuario desean la mejor versión de Bengtson, pues apenas se ha podido mostrar en el club.

Su primera sanción fue en el partido inaugural por fingir un penal en el triunfo ante Carmelita (4-2). En ese compromiso marcó su primer gol del campeonato.

Posteriormente, en el clásico nacional (0-2), Bengtson recibió la cartulina roja por aplaudirle en la cara e insultar al árbitro Ricardo Montero. Por ese motivo recibió cuatro compromisos de castigo.

El creativo Marvin Angulo es del pensar que el catracho aprendió la lección, luego de estos seis partidos en los que no ha podido ayudar al equipo.

"Ya está consciente que si hay una polémica, es mejor no reclamarla, espero que sea una enseñanza y nosotros, por nuestra parte, vamos a ayudarlo para que participe y pueda tomar confianza", dijo Angulo.

El Monstruo visitará el Estadio Ebal Rodríguez como líder momentáneo, pues tiene un partido menos que Herediano.

La S está en la cima del Apertura con 22 puntos en 10 encuentros, con un balance de siete triunfos, un empate y una victoria.

El Team deberá jugar contra Santos el próximo miércoles 27 de setiembre en suelo caribeño.