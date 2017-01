Jeaustin Campos revive en Cartaginés a siete figuras que estaban en el olvido

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Los reflectores no se posaban sobre ellos, el fútbol los tenía en el olvido, pasaban desapercibidos o pocos les veían potencial para brillar de nuevo, pero Jeaustin Campos creyó en siete futbolistas que hoy en día revivieron en Cartaginés.

Adrián de Lemos, Paolo Jiménez, Irving Calderón, Juan Bustos Golobio, Néstor Monge, Ricardo Blanco y Lucas Gómez recibieron la confianza de Jeaustin Campos. Ahora son actores principales en un conjunto brumoso que tiene un inicio prometedor, pues tras cuatro fechas es líder, marcha invicto y en la última jornada goleó a Saprissa, actual campeón.

Los propios jugadores reconocen que gran parte del presente que atraviesan se lo deben al respaldo que les dio el timonel, quien no solo confía en ellos, sino que día a día les recuerda que tienen capacidad, que aún tienen mucho por mostrar y que deben ser ambiciosos.

"Jeaustin es un entrenador que le da mucha confianza al jugador, habla con uno durante la semana, nos tira para arriba y nos hace ver que podemos; aunque pasamos por momentos difíciles, en los que una persona no confiaba en uno y jugábamos con una pistola en la cabeza", indicó Monge.

Jeaustin fue quien buscó a De Lemos, pese a que en el Verano 2016 solo disputó el 32% de los minutos con Herediano y fue relegado, en ocasiones, a las gradas. Igual sucedió con Lucas Gómez, quien en la Liga solo apareció en el 17% de los minutos posibles y anotó dos goles, mismos que lleva con los blanquiazules en cuatro choques. VEA: Recuadro adjunto.

"Poco a poco voy mejorando y me siento mejor. Para lograr tener un buen rendimiento necesito la confianza del técnico y jugar. Él (Jeaustin) me la está dando y tengo que responderle. En Cartaginés me abrieron las puertas y quiero demostrar que estoy vigente", agregó el cancerbero.

Golobio también se sumó a los centenarios por recomendación de Campos, luego de un Invierno 2016 en el que jugó el 9% de los minutos con Saprissa. Ahora, en el Verano 2017 es estelar en cuatro duelos, maneja la zona media, suma dos asistencias y dos anotaciones.

Mientras que Calderón llegó a la Vieja Metrópoli en el certamen anterior, pese a que con la S solo veía los juegos desde las graderías, y de inmediato se apoderó de la banda izquierda. Con sus desdobles y sus llegadas a velocidad, le da la razón a Campos de haberlo elegido.

Caso similar al de Monge, un volante que no tenía cabida con los morados y lo dejaron libre al aparecer solo en el 11% de los minutos en el Verano 2016. Hoy da el equilibrio a la zona media de Cartaginés, corta, pone a jugar y ya no comete faltas innecesarias.

"Es importante cuando uno encuentra a un tipo de persona como Jeaustin que le da confianza a todos. En el caso de Golobio, ahora está feliz y contento, porque aunque le fue difícil salir del equipo que lo vio crecer, necesitaba otro aire en el que tuviera a una persona que confiara en él", señaló Nestor.

Por otra parte, los casos de Blanco y Jiménez también son de resaltar. Ambos estaban con los brumosos antes de la llegada de Jeaustin, pero no destacaban y aunque participaban regularmente, no pesaban. Sin embargo, el estratega les cambió su rol, los potenció y ahora son vitales.

Blanco es un hombre que se desempeña como lateral, volante mixto y volante de llegada. En el presente torneo acumula dos goles y destaca por su ida y vuelta y su entrega, que se complementa ahora con su madurez para no ser expulsiones tontas.

En el caso de Paolo, lo colocaron como extremo derecho, Campos le recalcó que tiene toda la libertad para hacer lo que guste de mitad de cancha hacia arriba y solo una lesión lo puede sacar de la cancha, ya que para el técnico es vital por su desborde, picardía y buen servicio, que lo tiene con cuatro asistencias en cuatro compromisos. VEA: nota aparte.

Detalle de los jugadores:

Adrián de Lemos

Pasó de ser suplente o quedar fuera de las convocatorias con Herediano, a ser el estelar de Cartaginés.

Torneo de Verano 2017: 360 minutos jugados de 360 posibles.

Torneo de Invierno 2016 (previo a ser fichado por Jeaustin): 800 minutos jugados de 2.520 posibles.

Paolo Jiménez

Jeaustin lo colocó de lateral y le da libertad para atacar, en donde brilla por sus asistencias y desborde.

Torneo de Verano 2017: 315 minutos jugados de 360 posibles.

Torneo de Verano 2016 (previo a llegada de Jeaustin): 533 minutos jugados de 1.980 posibles.

Irving Calderón

En Saprissa no lo utilizaban, pero ahora se ve sólido en la marca y llega con picardía y desequilibrio.

Torneo de Verano 2017: 279 minutos jugados de 360 posibles.

Torneo de Verano 2016 (previo a ser fichado por Jeaustin): 26 minutos jugados de 2.160 posibles.

Juan Bustos Golobio

No tenía cupo en la S. Con los blanquiazules maneja la zona media, suma dos asistencias y dos goles.

Torneo de Verano 2017: 313 minutos jugados de 360 posibles.

Torneo de Invierno 2016 (previo a ser fichado por Jeaustin): 230 minutos jugados de 2.520 posibles.

Néstor Monge

Titular indiscutible en Cartaginés, tras no ver acción en la S. Corta, juega y no comete faltas tontas.

Torneo de Verano 2017: 360 minutos jugados de 360 posibles.

Torneo de Verano 2016 (previo a ser fichado por Jeaustin): 220 minutos jugados de 2.160 posibles.

Lucas Gómez

En la Liga no fue regular. Con Cartaginés es estelar en el ataque y suma dos tantos en cuatro juegos.

Torneo de Verano 2017: 321 minutos jugados de 360 posibles.

Torne de Invierno 2016 (previo a ser fichado por Jeaustin): 425 minutos jugados de 2.520 posibles.

Ricardo Blanco

El más regular con los brumosos. Polifuncional, con despliegue físico y centrado para no recibir rojas.

Torneo de Verano 2017: 360 minutos jugados de 360 posibles.

Torneo de Verano 2016 (previo a llegada de Jeaustin): 1.268 minutos jugados de 1.980 posibles.











