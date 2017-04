Jeaustin Campos: 'El árbitro nos terminó de pulverizar las aspiraciones'

Jeaustin Campos aseguró que el silbatero Hugo Cruz incidió en la eliminación de su equipo, pues considera que tomó malas decisiones en el partido ante Santos de Guápiles, en que los brumosos cayeron derrotados 1-0.

¿Cuál es su criterio sobre la eliminación?

Estamos muy dolidos. Futbolísticamente, Santos llevó la iniciativa del juego, aunque pudimos controlar durante grandes trazos del partido y las emociones en los marcos estuvieron equitativas, porque ellos tenían el control de la pelota, pero no tuvieron mucha claridaden la última franja.

¿Sobre el arbitraje de Hugo Cruz?

Siento que el señor árbitro tuvo incidencia clarísima, pues el gol (Juan Diego Madrigal) era fuera de juego y un penal, pero voy más allá; Osvaldo Rodríguez tuvo para ser expulsado en el primer tiempo y en el segundo y no pasó nada, y poco a poco fue metiéndonos en un partido que no queríamos y aún así logramos contener un poco las malas decisiones de él (Hugo Cruz) dentro del campo.

"Es frustrante y deja impotencia lo que Hugo Cruz le habló a Ricardo Blanco, inclusive palabras fuera de lugar, que se salen de todo contexto. Podemos equivocarnos todos, hoy me equivoqué, pero con la mala intención no y creo que Hugo Cruz, definitivamente, fue uno de los principales responsables de lo que sucedió en el campo, todo el mundo va a ver que el gol fue claramente fuera de juego y que fueron penales los cometidos contra Adrián de Lemos y Danny Fonseca y bueno, creo que tuvo una incidencia directa y empaña un poco lo que creo que Santos perfectamente pudo clasificar sin este tipo de cosas, porque es un gran equipo y a nosotros nos frustra. El grado de frustración es muy alto, tenemos solo palabras de frustración y de enojo con el árbitro que nos terminó de pulverizar las aspiraciones que teníamos.

"No estábamos pendientes del juego de Pérez Zeledón, solo un poco de reojo, pero creo que el partido estaba ahí, antes del gol tuvimos dos o tres para anotar, pero el partido estaba para los dos. Desafortunadamente vinieron algunas acciones hasta que pasó lo que pasó".

¿Qué pasa por su cabeza ahorita con esta eliminación y qué viene?

Tenemos bronca con este árbitro, me pasa por la cabeza el hecho que manejamos el partido, pero tanto Hugo Cruz como nosotros dejamos ir la clasificación y qué sigue, pues sigue analizar qué es lo que viene, analizar a nivel institucional porque hay bastantes jugadores que terminan contrato, algunos a préstamo, y bueno, pasar esta página muy dolorosa para nosotros.

De nuevo Cartaginés queda eliminado. ¿Cómo hacerle frente a esto y cómo cambiar la historia?

En años anteriores los cartagineses hablaban de que les robaron una final y lo tomaba un poco con gracia, pero me estoy dando cuenta de la cruda realidad y hay que luchar contra eso. El remedio es analizar esto con cabeza fría y seguir el proceso, porque de lo contrario vamos a seguir pateando el balde. Se han logrado muchas cosas, quizás no las que queríamos, hemos logrado derribar muchas barreras, pues hemos hecho partidos en canchas donde hace mucho tiempo no se tenían los resultados obtenidos, hemos ido avanzando en la idea del juego, a pesar de no tener la pretemporada que quisimos y que llegaron siete u ocho jugadores sobre la marcha. Empezamos a trabajar y al final logramos mantener o por lo menos propiciar que haya un conjunto, ideas, una filosofía de juego y lo que sigue es analizar cuál es el norte. La suma de fracasos es la que va a dar herramientas suficientes para lograr el éxito; de acuerdo a mi experiencia hay que ser consecuente y congruente con esto que estoy diciendo.

¿Qué le dice a la afición?

Soy solidario con el dolor que ellos tienen porque es el mío, no pueden sentir algo diferente a lo que siento hoy. Va a llegar el momento, estamos más cerca que antes del momento que todos queremos; lo sentimos, de disculpa y de que yo también lo siento, no crea que estamos exentos de sufrir, de este dolor, me da mucha pena y dolor saber que venían con una ilusión y que no pudimos darle la alegría que ellos se merecen, pero que no crean que somos dos bandos diferentes, somos de los mismos con el agravante que nosotros y nuestras familias comen de esto.











