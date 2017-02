Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Jeaustin Campos: 'Eso de que hay que ser buen perdedor no lo digiero'

Deportes Jeaustin Campos: 'Eso de que hay que ser buen perdedor no lo digiero'

Cartago

Jeaustin Campos, técnico de Cartaginés, afirmó que no es fácil el hecho de atravesar por su peor racha desde que asumió a los brumosos, tras seis juegos sin ganar en los que solo sumó tres puntos de 18 posibles. El timonel reveló cómo vive este momento y dice estar muy confiado en la capacidad de sus jugadores para salir adelante.

Además, Campos resaltó que hay mucha unión en el club para sobreponerse a un momento en el que a su parecer lo que más les afecta es la falta de tiempo para corregir a un "equipo que está en construcción".

Jeaustin también tuvo espacio para hablar de los pocos minutos que suman los juveniles en el presente certamen y del funcionamiento de su defensa, la más goleada del certamen con 17 goles en 10 partidos.

¿Cómo vive en lo personal y cómo sobrelleva este presente de seis juegos sin ganar?

A nadie le gusta perder. Eso de que hay que ser buen perdedor no lo digiero. Si pienso que dedo ser buen perdedor, después me puedo acostumbrar y hacia eso no voy. Esto duele y es un golpe.

"Hemos dejado de ganar, pero todos los partidos han sido diferentes. En algún momento ha sido por crisis futbolística y no nos hemos visto bien, pero el común denominador es más crisis de resultados. Soy una persona positiva y siempre trato de ver el lado bueno, aunque también soy muy autocrítico y en la cancha los acribillo y estoy encima porque necesitamos mejorar. Sin embargo, creo en este equipo, tengo buen plantel y lo que necesitábamos era tiempo.

"Estoy convencido de que tengo la cantidad y calidad suficiente de plantel para encontrarnos con un muy buen resultado y tener una seguidilla contraria a esta, que nos catapulte".

La dirigencia dice que está igual de convencida que usted en este proyecto, ¿cómo toma este respaldo?

Yo estoy convencido y la Junta Directiva está más convencida del proyecto que estamos llevando, por eso el respaldo.

"Hay puntos que la afición no conoce, pero estamos trabajando en otras áreas como con las ligas menores. La próxima semana practicaremos a doble sesión con un grupo élite de muchachos para empezar a trabajar los talentos más agresivamente y yo estoy al frente de esto. Creo que le he dado pie a la Junta Directiva para que esté convencida de lo que queremos y hacia dónde vamos.

"Una de las fortalezas que hay es la unión de todas las partes del club, sentimos un gran apoyo y están todas las condiciones. Mis expectativas son muy altas, aunque en este momento no sea congruente decirlo. Veo lo positivo y voy más allá que la afición".

El presidente señalaba que se iban a dar sanciones, ¿cómo manejar la presión que sienten los jugadores ante esto?

El presidente habló de medidas, pero no de sanciones económicas o algo así. Medidas hay muchas, pero al hablar de esto todo el mundo piensa que viene el chilillo y las multas, pero acá es otro tipo de administración y dirección técnica.

"Claro que tomamos medias fuertes, por eso estamos entrenando doble, más tiempo y a fortalecer la competitividad entre los muchachos. Este tipo de medias sí, pero los tiempos del chilillo conmigo no van, salvo que sea una falta grave. Estamos hablando de profesionales, así que seguiremos tratándonos como adultos y como personas leales a la institución".

Después de que le ganaron a Saprissa 3 a 0 se pensaba que Cartaginés estaba para grandes cosas, ¿a qué se debe que luego se cayeran?

Esta bien que la afición sea apasionada, pero se debe tener un equilibrio y ecuanimidad, porque no hemos sido un desastre a nivel de rendimiento. En algún momento no anduvimos bien y lo he admitido, pero en otros anduvimos mejor que el resultado final.

"Hay que conceptualizar, veníamos de una mala planificación de hace varias temporadas, me refiero a que cuando tuve equipos que alcanzaron el éxito en un campeonato no hice grandes cambios en diciembre. Sin embargo, tenemos un plantel con seis o siete variantes y no hemos contado con tiempo para trabajar. Esta semana estoy feliz porque es larga para entrenar.

"Empezamos bien porque tuvimos dos o tres semanas largas y logramos una seguidilla de tres ganes y un empate. Después tuvimos problemas de lesiones, cambiamos el plantel que venía jugando y ya no hubo tiempo, sino que era corregir en video y con los muchachos casi que parados en la cancha. Esto le ha pasado a todos los que se les ha tocado la planilla. Los que están arriba son los que tienen planteles más compactos desde hace varias temporadas y ya juegan a ojos cerrados".

A su llegada a Cartaginés señalaron que le iban a dar seguimiento a la liga menor, pero casi no se ven jóvenes en el primer equipo, ¿cuándo pasará esto?

Lo he dicho hasta la saciedad, puedo debutar hasta siete muchachos y que luego no vuelvan a jugar. Esto es un proceso, pero en ningún momento dije que iba a poner a los muchachos y que voy a dedicarme a debutar. Que la afición entienda de una vez por todas que no es lo mismo un partido de alto rendimiento a que vengan a jugar en Primera División, aunque sean los campeones.

"Para que la gente entienda: el alto rendimiento entrena en un lugar de canchas sintéticas pequeño, no practican ni una sola vez en una cancha de fútbol y tienen más de un año ahí. Hasta ahora que yo les dije que al menos deben entrenar en cancha dos veces y si tenemos que pagarlo de algún lado como sea, hay que hacerlo. Si ven mis entrenamientos tengo a ocho o 10 de estos muchachos, pero no lo voy a exponer a que vengan a jugar cuando no tiene las herramientas.

"Lo digo con todo respeto: quedar campeón del alto rendimiento para un equipo de Primera División no significa nada. Hay otros equipos que ni juegan estos torneos con sus juveniles, sino que los envían a Segunda División. Es la dura realidad y hay que verlo así. Hoy en día tenemos cinco futbolistas del alto (rendimiento) prestados en segunda y este es el proceso que queremos. Hay que tener paciencia y confíen, porque creo que mi pasado, mi experiencia y los futbolistas que he debutado tuvieron las herramientas para jugar varios partidos.

"Además, este es un equipo que está acostumbrado a no ganar y no puedo exponer a los muchachos a esto. Tengo que armar un grupo fuerte para que estos juveniles vengan con ese espíritu ganador que tienen y que caigan en un grupo fuerte.

"Así veo el fútbol y me ha dado resultados. El proceso en el que estuve y participé (con Saprissa), junto con una gran cantidad de excelentes profesionales, ha sido el mejor de la historia, porque hoy en día es la base de la Selección y fue la base de todas las selecciones menores. Lo mínimo que deben hacer es confiar, no me estoy olvidando de los chamacos, pero no me pusieron una fecha límite. Incluso, hice un programa de desarrollo futbolístico hasta el 2022 que le entregué a los directivos. Ningún entrenador que ha venido acá hizo algo así".

Benito Floro también decía que no se pueden poner jóvenes a lo loco, sino que debe haber una planificación. ¿Cómo es esa planificación y qué proceso tienen que pasar los jóvenes para llegar a Primera División?

Es un asunto de credibilidad. Voy a tener que hablar con un acento y ponerme canas para que me crean. Desafortunadamente acá al entrenador tico lo cuestionan más, le permiten menos y le dan menos el beneficio de la duda, y no lo digo porque tenga al complejo de persecución o baja autoestima. Los entrenadores extranjeros no tienen la culpa, pero es una realidad y por esto debemos trabajar 10 veces más que los que vienen de afuera.

"Lo dije anteriormente, debutar por debutar no tiene sentido. No me gusta poner un tiempo específico, sino que hay que ir analizando cada caso, porque todos son diferentes".

Los errores que se ven en el bloque defensivo son los mismos del torneo anterior, incluso hay muchas inseguridades. ¿Esta semana y la otra le alcanzan para mejorar?

La desconfianza se combate en los entrenamientos con las repeticiones y señalando las razones de los errores. Hoy (miércoles) trabajamos el bloque defensivo, las salidas para que sean más claras y llevemos el balón a zonas de ataque más limpias, que cuando vamos al frente estemos cerca de la marca y no dejemos tantos espacios abiertos para el contragolpe.

"Si se analizan los primeros cuatro partidos, en los que previo trabajamos todos estos conceptos, el equipo se vio compacto. Definitivamente había que reforzarlo y seguir sobre esto, pero no había tiempo. Así que considero que alcanza y debe salir. Nos merecemos un cambio rotundo en el comportamiento que hemos tenido hasta ahora en el campeonato".

Juega con una línea de tres defensores, ¿tiene el equipo idóneo para jugar con este esquema?

Hemos jugado buenos partidos así (línea de tres). Lo que pasa es que en algunos momentos debemos estar más coordinados, pero las repeticiones en los entrenamientos tienen que ser efectivas. Escogimos este esquema porque me gusta, es un sistema que venían de manejar con el entrenador anterior y era mucho más fácil implementarlo. Sin embargo, también hemos jugado con línea de cuatro.

¿Tiene alguna espinita con Santos después de quedar eliminado por ellos en la última fecha del torneo anterior?

No. El que juega con rencor pierde por obligación. Tenemos otro equipo y aunque ellos nos pueden superar en la estabilidad que traen desde hace varias temporadas, ahora contamos con un mejor equipo y más sólido. No tengo una bola de cristal para conocer el resultado, pero creo firmemente que tenemos un plantel mucho más competitivo que el del Invierno 2016.











Comparta este artículo Deportes Jeaustin Campos: 'Eso de que hay que ser buen perdedor no lo digiero' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jeaustin Campos: 'Eso de que hay que ser buen perdedor no lo digiero' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.