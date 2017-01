Jeaustin Campos: 'No podemos tener dos versiones del Cartaginés'

Torneo de Verano 2017

Desamparados

¿Qué analiza de la derrota ante la UCR?

El resultado es inapelable, por supuesto. Este tipo de partidos hay que saber jugarlos por el tipo de cancha y el rival que teníamos al frente. Los goles son errores muy puntuales y de repente eso te da más frustración.

"Desafortunadamente los tres que juegan en el medio no estuvieron (Paolo Jiménez, Néstor Monge y Sergio Córdoba) y son del mismo puesto. Es lamentable y doloroso perder de esa manera".

¿Qué Cartaginés se puede ver a partir de ahora, el que le ganó a Saprissa o el que perdió ante la UCR?

No sé cuál... sí quisiera cual. No podemos tener dos versiones del Cartaginés. Hoy tuvimos la dificultad de perder jugadores valiosos y todos del medio campo y del mismo puesto. Eso realmente nos quitó fuerza.

"Si ustedes ven, la agresividad y la intensidad fue la misma del partido anterior, la U hizo su partido. Desafortunadamente no estuvimos finos".

¿Cómo ve a la Liga que será su próximo rival y que perdió otra vez?

Los dos vamos a entrar golpeados a este partido. Siento que nosotros no debemos desanimarnos. No nos vamos a confiar de Alajuela y menos con el resultado que obtuvimos.

El torneo anterior Cartaginés fue muy sólido con los tradicionales, pero falló contra los llamados pequeños y eso le costó la clasificación. ¿Qué analiza usted de ese detalle?

Es una situación puntual, fue un partido puntual donde definitivamente tenemos que hacer un diagnóstico. No quiero pensar que en los partidos que perdimos no se veía un equipo sólido. En el segundo tiempo estuvimos encima de la Universidad.

"Hay muchos puntos que recuperar de aquí a la clasificación".

Usted dijo el fin de semana que no tenía una bola de cristal para vaticinar qué pasaría después de ganarle a Saprissa. ¿Es mérito de la U la victoria o falta de actitud de sus muchachos?

Si digo que no, es menospreciar el trabajo de la UCR, nunca me ha gustado hacerlo. No soy de hablar ni reclamar del rival.

"Sí creo que son situaciones muy puntuales que de repente nos afectaron. Sencillamente hoy no estábamos".











