Jeaustin Campos: 'Las expectativas que tengo ahora con este equipo son más altas y ambiciosas'

Jeaustin Campos dice haber aprendido de los errores que lo privaron de clasificar con Cartaginés en el Invierno 2016 y por esto considera que para el Verano 2017 armó un equipo más compacto y equilibrado, lo que lo pone a soñar con un certamen en el que derriben los dos años sin clasificar y así ser protagonistas en la fase final.

Campos siente que el triunfo 3 a 1 ante Limón en el inicio del campeonato es una muestra de que lo hicieron bien en la pretemporada, aunque deben seguir mejorando y sacar provecho de cada detalle para no lamentarse en el cierre. Sus expectativas son claras: llegar a la cuadrangular y luchar po el título.

¿Considera que tiene un mejor plantel ahora que en el Invierno 2016?

Tenemos un equipo más balanceado, más completo y más compacto en todas sus líneas. Tenemos dos por puesto de Primera División, más uno o dos juveniles. Esto nos permite saber que al estar en momentos críticos en el campeonato, tenemos un equipo más maduro y sabedor de que esos instantes vendrán y debemos reaccionar de la mejor manera.

”En el torneo anterior no teníamos un equipo tan compacto. Ahora cuento con más herramientas para hacerle frente a todos los momentos del campeonato. Contamos con la gente idónea para reaccionar y recuperarnos lo más rápido posible. Las expectativas que tengo ahora con este equipo son más altas y ambiciosas”.

Los otros tres rivales tradicionales tienen bajas por sus convocados a la Selección- ¿Este es un mes para aprovechar y sacar una buena distancia?

Uno debe preocuparse por lo que uno hace y hasta el final vuelve a ver a los costados para reconocer qué tiene cerca y hacer el esfuerzo final. Hay que enfocarnos en lo nuestro, en lo que estamos haciendo bien y en las áreas de mejoras. Además, enfocarnos en ser compactos en ofensiva y defensiva.

”Ojalá podamos tener una buena seguidilla de puntos en este arranque y los demás equipos deberán preocuparse de lo mismo que hacemos nosotros, aunque la diferencia es que a nosotros no nos tomaron en cuenta para la Selección. Si sacamos provecho no será porque los rivales están diezmados, sino que será por lo que hagamos. Vamos a pensar en lo nuestro”.

¿Cómo analiza el desempeño de los refuerzos que ya vieron acción (Adrián de Lemos, Juan Bustos Golobio y Lucas Gómez)?

Hay que tomarlo con calma. Si no hubieran tenido un buen partido diría lo mismo, porque es el primer juego y aunque lo hicieron bastante bien, hay que analizarlos poco a poco. Varios de ellos tenían algún tiempo de no participar 90 minutos y tuvieron un buen acople con sus nuevos compañeros. Cuando se trae un refuerzo, más allá del fútbol, se traen buenas personas, gente que haga grupo y que comulgue con la idea, y salvo Lucas Gómez, el resto me conocen y los conozco.

En el torneo anterior solo tenía tres alternativas en ataque, ahora cuenta con Lucas Gómez más Cristian Taborda, sumados a los que ya estaban (Rándall Brenes, Giovanni Clunie y Hernán Fener). ¿Cómo explotará esto?

De repente en algún momento no tuvimos mucha claridad en ataque. Mi idea ahora es intentar jugar con tres delanteros por momentos y seguir con el juego ofensivo que quiero. A raíz de esto busqué alternativas y perfiles diferentes para tener versatilidad, no ser predecibles y que esto sea una fortaleza.

Tomando en cuenta que los dos refuerzos que lleguen deberán sacar permiso de trabajo y se perderán entre 15 y 22 días, ¿es un riesgo más traerlos por esto?

En medio de los juegos de miércoles y domingo los tendremos disponibles. Tenemos con qué hacerle frente a este gasto y esta seguidilla de partidos, mientras que ellos (Triston Hodge y Cristian Taborda) están listos. Con ellos ya tendríamos a dos por puesto, para no vivir lo del torneo anterior. Hay que aprender de las derrotas, es lo que tratamos de hacer y por esto tomamos las medidas preventivas para que no se repita.

¿Qué impresión le deja hasta el momento el trinitario Triston Hodge en la prueba que realiza?

El lunes tuvimos un colectivo contra Asojupro y nos dio buenas sensaciones. Tácticamente tiene una buena lectura del juego, pero son las primeras impresiones. Estaremos trabajando con él esta semana y la mitad de la próxima para tomar una decisión.

”Con lo que hemos visto de momento nos llena los ojos, pero vamos a ver cómo se sigue comportando en las diferentes facetas en las que lo necesitamos”.

¿Cómo manejará el tema de los jóvenes y qué protagonismo tendrán?

He tenido mucha experiencia con los muchachos y sin importar donde he estado, siempre trato de darles herramientas para que estén bien armados y puedan debutar. Puedo debutar hasta cinco y después no volverlos a poner, pero esta no es la idea.

”Hay que tener paciencia. Sé que quedaron campeones del alto rendimiento, pero el fin de semana no juego contra un alto rendimiento, así que no puedo exponerlos. El que sean campeones no quiere decir que ya estén para jugar en Primera División, sino que hay que darles armas y eso es lo que intento.

”Siempre le doy espacio a los juveniles en los entrenamientos, ellos tienen sus minutos en todas las prácticas, pero el cambio a la Primera no es sencillo. Hay talento y calidad, sin embargo, no podemos hacerles un daño. Incluso, trabajo hasta con nueve juveniles del alto y coordino con los entrenadores de las divisiones menores; no obstante, hay que saber cuándo hacerlos debutar".











