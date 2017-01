Jeaustin Campos: 'El partido fue nuestro de principio a fin'

Torneo de Verano 2017

Cartago

¿Qué análisis realiza del juego del Cartaginés con equipos muy diferentes entre un tiempo y otro?

Para mí hay un solo Cartaginés, por prevención hice los cambios, la seguidilla de partidos es muy intensa, les dije a los muchachos que correr de más implicó un gasto energético adicional el miércoles pasado ante San Carlos.

Un tiempo con el otro fue muy parecido. No teníamos a cualquier equipo al frente. Con el 2-0 administramos y fuimos al frente. Hay cosas por mejorar, ni me preocupo por el 4-3 de San Carlos ni alucino con este 3-0. El partido fue nuestro de principio a fin. 11 contra 11 estábamos en muy buena sintonía. Le dedicamos el triunfo a la afición.

¿Podrá Cartaginés mantener esa consistencia después de ganarle a uno de los tradicionales?

No tengo una bola de cristal para decir que vamos a salir igual de contundentes el miércoles. Hay algo diferente al torneo anterior, espero que todos estén sanos para el próximo juego. Tenemos un equipo más balanceado que el torneo anterior, dos por puesto, jugadores con ambición, los que están en la banca son muy intensos, quizá hasta más de los que están en la cancha.

A partir de los resultdos obtenidos en este torneo, ¿Se le puede achacar al Cartaginés una responsabilidad distinta a la del torneo anterior?

¿Cuál era la que tenía? La mía siempre ha sido ir por el campeonato. No sé cual responsabilidad vamos a cambiar, para mí es una sola; iremos partido a partido para estar en zona de clasificación. Tenemos que encariñarnos con el liderato. Hoy no nos asustamos.

Usted mantiene el no perder contra los grandes pero los pequeños le quitaron puntos el torneo pasado...

Tenemos claro lo que están peleando los equipos, independientemente de donde estén, no se deja de tener mucho cuidado con los que están lejos como salvarse del descenso. San Carlos se jugó una final y sus jugadores corren como tal. Con todo respeto para Saprissa lo digo, es más dificil jugar contra los que afrontan cada juego como una final.

¿A qué le sabe esta victoria en particular a Jeaustin Campos?

Es una victoria más, no soy revanchista, a mí me han puesto una cruz y es esa. Guardo un cariño especial por ese club y estoy agradecido por las puertas que me han abierto, como lo han hecho aquí en Cartago. No dependo de ningún color para ser profesional.

¿Está Cartaginés para salir campeón?

Lo he dicho en varias ocasiones, ni resultados que no son lo que uno quiere, ni como este, nos ponen en que mañana es la final. El triunfalismo que lo disfruten los aficionados, dimos un golpe de autoridad. Se ha ganado una batalla esperando que los objetivos se cumplan con los pies en la tierra. Ni más ni menos.

Su equipo no recibió goles y ahora mantiene un promedio ofensivo muy bueno, ¿qué opina de esos detalles?

Me tiene muy contento, hablamos que era fundamental mantener el cero atrás. Es muy reconfortante.

Tras descartar al jugador trinitario, ¿Se mantendrá así con lo que tiene en planilla?

Mientras no se cierren las inscripciones estamos manejando opciones. La lesión de José Leiva nos mató y la salida de Mazzetti nos generó alguna situación en defensa, pero como dije, mientras haya posibilidades manejaremos opciones.

Lo vimos molesto con Mariano Torres cuando este salió expulsado...

Con Mariano no pasó nada, ni él habló conmigo ni yo con él. Eran los muchachos de la banca los que estaban un poco exaltados, yo estaba calmándolos.

Por último, ¿qué criterio le merece lo hecho por Costa Rica en la Copa Centroamericana?

Comulgo mucho con la manera de jugar de Óscar, al día de hoy, es el indicado para llevar las riendas de la Selección, pero tampoco nos ponemos cegar a lo que pasó.

Siempre hay que cuidar dos cosas, una es la parte táctica, hay jugadores que no calzaron, la otra es el prestigio, hay que cuidarlo. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar el prestigio, pero no quiero que salgan con titulares amarillistas.

Si sacamos estos dos puntos, conociendo a Óscar y a Larrea sé que ellos sacarán buenas conclusiones y nos ayudarán a trabajar en la hexagonal que es el reto mayúsculo.

Qué este apuntado a su trabajo no quiere decir que no pueda emitir un criterio constructivo.











Comparta este artículo Deportes Jeaustin Campos: 'El partido fue nuestro de principio a fin' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jeaustin Campos: 'El partido fue nuestro de principio a fin' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.