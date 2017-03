Jeaustin Campos: 'Había que quitar esta bendita racha de no ganar'

Jeaustin Campos, timonel brumoso afirmó que debía triunfar ante Carmelita sin importar cómo, para dejar atrás los ocho juegos que tenían sin ganar en el Torneo de Verano.

El estratega agregó que es autocrítico y sabe que no tuvieron el mejor partido. Sin embargo, espera que el equipo se libere de la presión desde ahora y se enfoque en lograr una racha positiva que los meta en zona de clasificación, ya que están a solo cuatro puntos del cuarto lugar, Pérez Zeledón, que suma 21 unidades.

¿Cuánto le ayuda un triunfo como este, después de ocho juegos sin ganar?

Soy honesto; había que quitar esta bendita racha de no ganar. Ni antes de esta racha éramos desastrosos, ni ahora somos todo lo contrario.

"Si desmenuzamos el juego es evidente que fue parejo, incluso, creo que en algunos de los otros ocho partidos hemos jugado mejor, y lo digo para que me crean que siempre pongo la autocritica de primero. Carmelita es un equipo luchador, que va al frente y aunque no nos llegó con peligro, aguantamos los embates de ellos.

"Este equipo tuvo una crisis de resultados, más que futbolística. Sin temor a equivocarme, en más del 60% o 70% de los juegos estuvimos por encima del rival y no conseguimos el resultado. Sin embargo, así es el fútbol y hoy teníamos que ganar por las buenas, por las malas o por las peores, algo que fue fundamental. Sin romanticismos y sin estética, pero había que sacar el juego y por dicha nos liberamos de una parte de la presión."

Con los mismos hombres con que perdió ya logró ganar. ¿Cuánto ayuda esto a mantener al grupo unido?

Hemos mantenido una fisonomía de hombres, pero pienso más en el sistema. Cuando hay una crisis de resultados a lo que hay que apelar es a tener tranquilidad y seguir trabajando con el mismo sistema para darle confianza a los muchachos. Esta semana tuvimos dos actividades muy buenas para liberarnos de la presión y eso fue fundamental porque nos salimos del entorno.

"Lo que vivíamos pasaba más por lo mental que por lo futbolístico. La estabilidad que le dimos a los muchachos fue indispensable.

¿Cuánto le preocupa que el equipo se ve lento al regresar (del ataque a la defensa)?

El gol no fue una contra, sino una salida en la que nos agarraron mal posicionados. Tomamos malas decisiones y quedan espacios abiertos para maniobrar y el rival aprovechó. Tenemos que mejorar y corregir movimientos al ir en salida porque en ocasiones elegimos mal.

¿Qué deben mejorar de cara a las visitas a San Carlos y Saprissa?

Siempre hay que mejorar y hay aspectos en los que nos debemos enfocar. Ganando o perdiendo siempre se sacan conclusiones y vienen partidos de cero errores. Jugar en San Carlos no es nada fácil, ellos vienen muy motivados y están ganando, así que será una lucha árdua. Serán juegos muy cerrados y de dientes apretados.

¿Se ha criticado de más esta racha de Cartaginés teniendo en cuenta que están por encima de equipos como Alajuelense?

No escucho, no leo y no veo. Con todo respeto, no veo lo que dice la prensa porque solo estoy enfocado en mi equipo y en cómo mejorar; la verdad prefiero no distraerme. Prefiero no discutir con los periodistas porque uno nunca va a ganar.

"En esta racha asumí la responsabilidad y fui autocrítico. Me da pena por la gente que quiso hacer un remezón, por ahí exdirectivos, quienes también son máximos responsables de lo que está pasando ahora".











