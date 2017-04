Noticia La Nación: Jeaustin Campos: 'El campeonato no termina aquí, no tenemos nada que celebrar'

Jeaustin Campos, técnico de Cartaginés, no quiere triunfalismos en el conjunto brumoso y asegura que aunque están muy motivados por ganar los últimos tres juegos al hilo y adueñarse del cuarto lugar, aún les queda una final ante Santos, quinto con dos puntos menos.

Los blanquiazules visitarán a los guapiléños este domingo en el Ebal Rodríguez a las 2 p. m., en un duelo que definirá al último clasificado, al igual que ocurrió en el certamen anterior.

No obstante, Campos señala que las realidades son muy distintas a las del Invierno 2016, en el que los santistas triunfaron en el Fello Meza y dejaron a los centenarios fuera de la segunda fase por cuarto certamen consecutivo. Jeaustin afirma que sus dirigidos van en ascenso y se sienten muy motivados.

¿Si Cartaginés no sufre no puede ganar?

Algunas veces toman el sufrimiento como si fuera una exclusividad de Cartaginés, pero hoy (miércoles) todos sufrieron. Hasta donde sé, en Saprissa sufrieron más que nosotros. Esto es parte del fútbol y hay que tener esa resistencia al dolor. Hoy (miércoles) salimos descorazonados unos más que otros, unos salimos más satisfechos que otros y así se juegan las finales.

"Felicito a mis muchachos por el esfuerzo. No estamos para cuestiones estéticas, estamos para ser efectivos y por esto nos olvidamos de las formas y nos vamos directo al fondo. Reconozco que Belén hizo muy buen partido y era parte de los que nos esperábamos, un equipo que iba a dejar el alma por la situación de descenso en la que está. Se nos complicó el juego un poco más de lo que queríamos, pero logramos la victoria y estamos en el cuarto lugar a falta de una fecha".

Tenían cuatro finales para clasificar, ya superaron tres (Pérez Zeledón, Herediano y Belén). ¿Cómo enfrentar la última ante un Santos que es quinto, con dos puntos menos que Cartaginés, y también se juega todo?

Hemos visto todos los juegos como finales y eso ha quedado demostrado. Superamos tres de cuatro, pero nos queda la última. Les dije a los muchachos que me tiene sin cuidado estar en zona de clasificación ahora, porque lo que vale es el próximo domingo.

"Mantuvimos la ecuanimidad cuando no estábamos en zona de clasificación y en ese momento seguimos creyendo, trabajando e inculcando confianza a los jugadores. Ahora tampoco es todo lo contrario, el campeonato no termina aquí y no tenemos nada que celebrar".

"Todo este esfuerzo y el estar hoy en zona de clasificación vale solo si ganamos ante Santos. No hay otro resultado que ir a ganar en Guápiles. Hay que estudiar desde ya sus fortalezas y debilidades. Debemos cerrar con la contundencia que evidenciamos en los últimos tres juegos".

La historia es muy similar a la que vivieron en el torneo anterior y casi que se repite porque llegan por encima de Santos y se juegan todo en el último juego. ¿Cómo maneja lo mental del grupo al estar al límite?

Todo es igual, pero completamente diferente. Venimos de atrás con tres victorias consecutivos, a diferencia del torneo anterior en el que desperdiciamos una ventaja y Santos llegó recortando la diferencia y tenía el último partido para pasar.

"Es una cuestión mental, porque no es lo mismo dejar escapar ventajas, que lograr objetivos y paso a paso ir acumulando esperanzas y llegar a meterse a zona de clasificación, luego de más de una vuelta de no estar ahí. Lo mental es muy importante".

"Ahora es todo lo contrario porque nosotros venimos en ascenso en lo futbolístico y lo mental, aunque no quiere decir que ya por eso vamos a clasificar, porque este último juego será una final. Si estamos adentro es porque lo merecemos y sino es porque lo merecía otro".

Cristopher Núñez y Rándall Brenes terminaron el juego contra Belén con problemas físicos. ¿Cómo están ellos?

Vamos a valorarlos, son contracturas por el esfuerzo que se ha hecho. Tuvimos una semana complicada, primero con Pérez Zeledón, luego con Herediano y ahora con Belén, que se nos complicó más de la cuenta.

¿Cartaginés llega al cierre en su mejor momento?

Futbolísticamente me quedan dudas porque mantuvimos un nivel muy parejo, pese a que en algunos juegos no nos fue bien, pero en otros jugamos bien y no puntuamos. Hoy en día las formas me valen y vamos por el fondo, a ganar. Estamos jugando finales y aquí es luchando. Si jugamos bien es un plus y sino hay que ganar.

Michael Barrantes termina contrato. ¿Deben renovarlo?

No es conveniente hablar de esto. No solo Michael Barrantes termina contrato en este torneo, son varios. Sin embargo, por el momento ni ellos piensan en esto. Por encima de todo lo individual tenemos la meta de lograr la clasificación.

¿Por qué no utilizó a Lucas Gómez ante Belén?

Lucas se resintió un poco de la lesión que tenía y no lo quisimos arriesgar.











