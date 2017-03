Jeaustin Campos: 'El empate nos relegaría a los dos y prácticamente quedaríamos en coma'

Cartago

Jeaustin Campos tiene muy claro que el presente que viven Cartaginés y Alajuelense es crítico, por lo que afirma que se juegan la vida en el duelo del próximo domingo a las 2:30 p. m., en el Fello Meza. Afirma que el que no logre ganar, quedará con mínimas posibilidades de avanzar.

El timonel señala que están desayunando, almorzando y cenando fútbol, en procura de asestarle un golpe letal a un rival que, a su forma de ver, va en ascenso. No obstante, apela a triunfar de la forma que sea para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Jeaustin agregó que aunque se siente frustrado, no está derrotado; por el contrario, se siente en pie de guerra y dispuesto a acabar con los dos años sin clasificar a la segunda fase que acumulan los brumosos, pese a que actualmente son sétimos, a cuatro unidades del cuarto lugar, Santos con 24 puntos.

¿Es un juego en que se podrían morir los dos en el torneo?

Es así, no hay de otra. Es un partido crucial para las aspiraciones de los dos equipos. Nosotros aún más, porque hemos estado más cerca de la clasificación y esto nos da la responsabilidad de ir por el resultado, aunque tendremos al frente a un rival que viene en alzada y que ha sufrido como nosotros. Matemáticamente ellos están vivos y, al igual que Cartaginés, están esperando que los dioses del fútbol vuelvan a ponernos con el viento a favor para salir con una victoria. Es claro que el empate nos relegaría a los dos y prácticamente quedaríamos en coma, pero el triunfo nos pondría a la puerta de la clasificación esperando por rivales directos.

"El juego es una final, nos duele mucho lo que ha pasado, al tener un rendimiento que no es acorde con los resultados principalmente en casa, lo que nos obliga a tener menos del mínimo de margen de error".

Quedarán cinco fechas después del juego contra la Liga. ¿Quién no gane quedará eliminado?

No soy tan tajante, pero el que no gana pasaría a esperar resultados y no dependería de sí mismo, lo que no es ideal faltando tan pocas fechas. Es una realidad que las posibilidades se vienen abajo de manera categórica, pero no puedo ser tan tajante y no pensamos en eso.

"Queremos depender solo de nuestro esfuerzo y si no se gana el domingo, se pasa a estar pendiente de lo que hagan los demás para clasificar".

¿Cuál equipo llega más presionado?

Los dos, no veo diferencias de presión. Cada club está reconstruyendo su parte deportiva de diferentes maneras, pero con el mismo objetivo, aunque esto no excluye que seamos competitivos y que tengamos la presión por clasificar. Independientemente del momento en el que está un proceso por un lado y un proyecto por el otro, siempre tenemos que mostrar la imagen de un equipo ganador, solvente en la tabla, en el campo de juego y con la responsabilidad de avanzar a la siguiente fase.

¿Qué es lo que más le preocupa y lo que menos le preocupa de la Liga?

Todo. Siempre he reconocido las virtudes del rival y las debilidades me las guardo. Alajuelense es un equipo que entiende que está jugado finales, lograron estabilizar a su equipo como conjunto, tiene muy buenas individualidades y su camisa pesa. Para nada estamos confiados y me preocupa y ocupa todo.

"Ellos cuentan con jugadores con mucha dinámica y muy buenos por afuera, cuentan con un goleador, volantes de contención dinámicos y una zona defensiva de mucha experiencia. Nunca he menospreciado un rival y menos ahora que jugaremos una final contra ellos y estamos urgidos".

¿Cartaginés se lanzará a la ofensiva o será más mesurado?

Si se analizan las estadísticas de Cartaginés como local, quintando el juego contra Herediano en el que no anduvimos, en todos hemos tenidos mejores números en ofensiva que el rival y es lo que nos ha dolido más. La cuota ofensiva ha sido muy alta y esperamos seguir así, pero añadiéndole la contundencia y así ser congruentes con el resultado.

"Es una final y el señor Benito Floro y yo pensamos igual, ya que si ganamos con un penal en el minuto 98 y nos dejamos los tres puntos, es lo más importante. Nos hemos preocupado y ocupado en la parte defensiva porque a partir de nuestra seguridad en la zona baja encontraremos el volumen ofensivo. Vamos a minimizar riesgos y a mantener un balance".

¿En qué es mejor Jeaustin Campos que Benito Floro?

No lo conozco y no voy a opinar sobre él. Me crucé dos veces con él, considero que es un caballero y tiene su carácter. Encuentro más similitudes que diferencias porque él llegó a Alajuelense con un proceso, yo llegué a Cartaginés con un proyecto. Encontramos equipos en los que había que cambiar muchas cosas desde las raíces y nos ha tocado sacar el paraguas porque ha llovido mucho.

"La diferencia podría ser que al menos yo soy más de sorprender al rival y cambiar sistemas, mientras que él es más estructurado en su esquema y lo mantiene. No digo que uno sea bueno o malo, son solo diferencias de estilos".

Luego del último juego de Cartaginés señaló que iba a jalar orejas. ¿Se dio esto?

Conversé con los muchachos, les hice ver la responsabilidad que teníamos y que debemos redoblar esfuerzo. Además, les dije que lo que estamos haciendo bien, que es bastante, no está alcanzando y que había que enfocarse con lupa en las áreas de mejora porque no tenemos margen de error en ningún lado y esto tiene que trasladarse a cada entrenamiento. Debemos desayunar, almorzar y cenar fútbol. Incluso, el martes, miércoles y jueves se proyectó trabajar a doble sesión, no solo en cancha, sino que con video, charlas y mucho análisis.

¿Cómo visualiza el cierre del torneo?

El cierre estará de photofinish y lo he dicho. Abajo está bastante disputado y cada quien va a pelear. De los juegos que nos quedan tenemos cuatro ante rivales directos y dos contra oponentes que luchan por no descender. Nadie jugará estos partidos por trámite y hace que lo que viene sea más complicado.

Juan Bustos Golobio lloró tras anotarle a Saprissa en el primer juego, luego en el segundo señaló que nunca quería irse del club morado. ¿Está pensando más en su antiguo equipo que en la clasificación?

Ya hablamos con él y la Junta Directiva también lo hizo. Tampoco es tan grande como se quiso hacer ver. Él fue inducido a decirlo, aunque el jugador tiene su responsabilidad de ser más mesurado y manejar esos temas.

"Juan está a préstamo, es jugador de Saprissa y listo. Le comentamos que en la medida que haga las cosas mejor acá puede tener opciones. Sin embargo, tampoco debemos ser tan románticos en esto, porque cada quien tiene sus objetivos individuales y sus ambiciones, pero que todos estos deseos se conviertan en una fortaleza deportiva para que el club sea el beneficiado. Si se da el 100% no me importa a quién se le rece, siempre y cuando respete dentro de la cancha la acogida que da este club a los que venimos de afuera. Estamos en un proyecto que a cuatro o cinco años plazo permitirá tener un 80% o un 85% de jugadores nacidos en la provincia, pero tampoco es que quien no cuente con cédula tres no puede entrar a Cartago".

¿Qué actualización puede dar de los lesionados Néstor Monge, Lucas Gómez, Nelson González y Ricardo Blanco?

Tenemos problemas de lesiones, fueron dos semanas fuertes después de ir a Limón, San Carlos y Saprissa. Néstor y Lucas no estarán y se ausentarán por cerca de tres semanas, con Ricardo aún no contamos y Nelson es en duda. Estamos en eso de armar el once, principalmente en la parte derecha de la defensa porque se suma que Paolo Jiménez está suspendido por acumular amarillas. El dolor de cabeza me tocará a mí.

La directiva hace esfuerzos por tener al equipo al día, pero los atrasos siguen. ¿Cómo maneja esto para que no pese?

Es parte de. Hemos conversado un poco con la directiva aunque lo dejamos de lado. Todos necesitamos porque hay que vivir de algo, no solo de la satisfacción profesional. El cuerpo técnico y jugadores somos parte de la solución; hemos intentado ayudar y ser conscientes de la situación. Además, hay que ser honestos, porque no hemos ayudado a la parte económica, ya que si estuviéramos más arriba en la tabla y con más juegos ganados el estadio se vería más lleno y los ingresos serían otros.

"Nos ponemos la camisa de la Junta Directiva y somos honestos. Aunque aquí nadie nos dice que si se llena el estadio nos pagan, obviamente sería un alivio económico si estamos mejor y logramos clasificar. Nos enfocamos en la parte deportiva, aunque a todo el mundo le hace falta el dinero y es una parte sensible".

Dijo anteriormente que lo mental no era factor en Cartaginés, luego señaló que sí pesaba. ¿Se dio cuenta que la parte psicológica si afecta en este club?

Divido lo mental en dos cosas: lo que estamos viviendo ahora y la frustración de saber que estamos haciendo mejor las cosas de lo que dicen los resultados; la otra es eso de los años sin ser campeones y lo del muñeco, que para mí esto último no vale. Hay que saber separar las cosas.

"A algunos les molestó que dijera que estaba frustrado, pero soy un ser humano que intenta ser ganador y trabaja para ser campeón. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenga respuestas y que no me levante con el mismo ánimo".

"Señalo lo anterior porque me molesta lo que escribió Le Roy Sherrier Lewis en sus redes sociales, haciendo referencia a que si me sentía así que me fuera, pero que no lo hago porque estoy esperando una grandísima indemnización, algo que es muy lamentable de un colega, sino es que ya se retiró. Él no conoce el entorno y no sabe lo que estamos viviendo en Cartaginés, no me parece justo. Este señor ni sabe la situación económica mía con el club y si él tiene esa mentalidad, se nota que en la primera cuesta arriba se baja y yo no".

"Me ha costado todo, no me voy a hacer a un lado y no estoy esperando indemnizaciones millonarias. No me rindo y tengo derecho a estar frustrado. Que no se le olvide que en otro club clasifiqué de cuarto en la última fecha y quedé campeón. Ya pasé por donde asustan y he ganado, no sé él. Que diga que mi metodología no sirve o que no soy técnico de Cartaginés, eso se lo respeto, pero que no se meta con mi integridad; que diga que me quedo acá por una indemnización millonaria me parece muy estúpido. Que vaya con sus complejos de xenofobia, de racismo y de inferioridad a otro lado. Aclaro que no soy racista ni mucho menos".











