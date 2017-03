Jeaustin Campos: ‘No vamos a ver la tabla de posiciones’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

1 ¿Qué análisis hace del rendimiento de su equipo?

–Me parece que fue un primer tiempo dominado por nosotros. Tuvimos la posesión de la pelota y atacamos a los centrales. Lo planificado dio resultados y sabíamos que San Carlos jugaba mucho al pelotazo, por lo que paramos una línea defensiva bastante fuerte y en los segundos balones sabíamos que ellos se desprotegían. En el segundo cambiaron a línea de tres y eso nos favoreció porque no hacíamos tantos recorridos. No quiero menospreciar lo que ha hecho San Carlos, tiene un equipazo y para mí se debe quedar en Primera, es una plaza valiosa.

2 ¿Qué tuvo que hacer para sobreponerse a la crisis?

–Podría hacer un libro sobre eso (risas). Creo que el tema es mantener un balance. Creo que hay mucha ligereza de parte de muchos de ustedes y no he escuchado un análisis un poquito más profundo. Se van a la línea del técnico y creo que se debe ser más analítico. Se han dado partidos en que tuvimos crisis futbolística, pero hubo otros en que era una crisis de resultados porque hemos estado encima y las bolas no entran.

3 ¿Cuánto gana Cartaginés tras las dos victorias?

–Por supuesto que en confianza se está mucho más fuerte. Futbolísticamente insisto en que el nivel ha sido de aceptable para arriba. El gane nos da tranquilidad y se observan los muchachos con más confianza. Vamos a ir partido a partido, sin ver la tabla de posiciones, pero queremos pensar en los puestos de arriba.