Jeaustin Campos: 'No vamos a desmayar por lo que pasó ante Belén'

Jeaustin Campos reaccionó con calma ante la goleada que le propinó Belén a Cartaginés, tras el 1 a 4 en el Fello Meza. El timonel aseguró que no fueron un desastre y aunque el resultado golpea, fue circunstancial en un choque en el que para él no aprovecharon las oportunidades y luego el oponente aprovechó sus errores en los contragolpes.

Para Campos, esta derrota no da para tirar abajo todo el trabajo que venían haciendo y lo cataloga simplemente como un tropiezo, por lo que realizarán un autoexamen y buscarán recuperarse.

¿Cómo explica lo que pasó ante Belén?

La tónica de todo el juego debió haber sido lo que pasó en los primeros cinco o seis minutos, ese es el partido que vale. El resto es un juego condicionado, porque una vez que se sanciona el penal, que estuvo bien señalado, empezamos a trabajar en desventaja y Belén es especialista en el contragolpe. Lo demás, es circunstancial.

"Nunca habíamos estado tan mal parados, pero lo tuvimos que hacer forzosamente porque estábamos abajo en el marcador. Se le hizo el partido perfecto a Belén por lo que hicieron y por el arbitraje. Con el 1 a 0 manejaron el tiempo a su antojo, por complacencias del árbitro. Además, no nos sancionaron un penal claro y no es lo mismo terminar el primer tiempo 1 a 0 que 1 a 1".

¿Belén fue el justo ganador?

Belén es un gran equipo, está muy bien dirigido y ganó con justicia. Supo aprovechar los regalos que dimos nosotros y los otros también. Supieron sacar la ventaja de lo que nosotros dejamos de hacer.

"Esos primeros minutos hicimos el juego que teníamos planificado, con movimientos a las espaldas, Castillo jugaba libre y hacíamos combinaciones. Siempre salimos a buscar el gol y perdonamos, pero el equipo se comportó".

¿Qué significa perder por primera vez en casa?

Nadie espera perder y menos en casa. No era justo para nosotros por el trabaja que veníamos haciendo y para la afición porque nos está acompañando y creyendo en lo que hacemos. Vienen dos semanas en las que vamos a manejar algunas situaciones que no nos salieron hoy.

"Lo que pasó ante Belén es frustrante porque lo que intentamos hacer en el segundo tiempo se vino abajo con los contragolpes. Tenemos que mejorar y corregir esos detalles, pero la esencia del equipo es la misma con la que veníamos jugando siempre. No vamos a desmayar por lo que pasó ante Belén. Hay que tener cabeza fría. El resultado es grosero y me duele, pero no me indica que hiciéramos un mal trabajo".

¿Qué valoración hace del Facundo Crespo?

Siempre he dicho que va a jugar quien tenga el perfil adecuado dependiendo de quién tengamos al frente. Facundo juega bien con los pies y es muy explosivo en el mano a mano y por lo que nos presentaba el rival decidimos que era el idóneo.

¿Cartaginés baja sus acciones?

No me fijo tanto en esto. Cuando ganamos no somos los mejores y ahora tampoco somos desastrosos Tiene que imperar la ecuanimidad. Hay que hacer un autoexamen y sacar conclusiones de este juego. Ni estamos clasificados y tampoco se nos cayó un escalón para ser campeones. Fue un juego muy circunstancial, con responsabilidad nuestra. Tocó que nuestro marco se abriera y el rival no tanto.











