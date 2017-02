Jeaustin Campos: 'Si hay que jalar orejas, lo haremos'

Fútbol Nacional

El técnico de Cartaginés, Jeaustin Campos, asegura que no dará un paso al costado pese a los ocho juegos que tiene sun ganar el club.

Campos señaló que si tiene que "jalar orejas, lo hará".

1 ¿Qué analiza de la derrota ante Limón?

–Toda la afición ve los últimos minutos, cuando ya el partido está roto, pero en el 0-0 tuvimos dos o tres para romper el marcador. Luego tuvimos más acciones para hacer el 1-1, quizá no fueron en cantidad, pero sí tuvimos muy buenas oportunidades de gol y no encontramos el resultado. No es fácil jugar en esta cancha y ellos la tienen bien dominada. Es complicado cuando el equipo está bien y de repetente hay jugadas desafortunadas como la del penal, ahí es donde se dice: 'lástima porque tuvimos un buen inicio de partido'. No hicimos daño en los momentos claves del partido.

2 ¿Cómo se siente con esta situación?

–Soy una persona profesional y a mis hijos jamás les enseñaré a dar un paso al costado, si doy un paso al costado me estaría rindiendo. A mí todo me ha costado, desde ganar seis torneos, desde estar en la selección, a mí no me han regalado las cosas. Yo no puedo decir que voy a rendirme porque mucha gente está siguiendo mis pasos. Lejos de pensar en eso tengo el profesionalismo y honestidad para poder seguir buscando alternativas para salir de esta posición. Ya la directiva se ha manifestado, hemos estado conversando. Para mí es una más de todas las situaciones que me han pasado. A mí como jugador y entrenador me ha costado. No le tengo miedo a la frustración ni al fracaso que ustedes los periodistas usan mucho. Aquí hay una situación de vida que quiero dejar.

3 ¿Qué pasa con el equipo que tiene ocho juegos sin ganar?

–No me detengo a ver el ambiente que hay, tengo mucho en qué trabajar. Tengo aspectos que mejorar y mi responsabilidad es no desenfocarme. Tengo que trabajar en conseguir la victoria y cambiar esa racha de manera positiva. El equipo tal vez no se vio tan fluido, pero va a llegar a merecer una buena racha.

4 ¿Debe tomar medidas drásticas como la separación de jugadores?

–Vamos a valorar la situación del equipo, a valorar lo que se hizo hoy, jugadores que no tuvieran esa disposición y ese cuchillo entre los dientes, hay que ver. Antes de llegar a eso hay que forzar esa parte competitiva, no podemos perdonas una mala actitud o displicencias y hubo algunas, sí hay que tomar medidas, las tomamos. Los que están con el proyecto bienvenidos sean, los que no, darán un paso al costado. La única manera de salir es juntándonos y llevar esto hacia el frente. Tarde o temprano esto va a cambiar. Si hay que tomar medidas se tomarán, si hay que jalar orejas lo haremos.

5 ¿Por qué le cuesta tanto ganar en Limón?

–No me acuerdo, con otro club gané 2-1. Es una cancha complicada en la que no cualquiera puede jugar. Hay que saber jugar, ellos entrenan aquí y tienen medida la manera hasta de no resbalarse. Es complicada para todos. Con Cartaginés sí he perdido los dos partidos aquí.