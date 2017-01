Jeaustin Campos: ‘Lo más importante era ganar’

El segundo tiempo les costó más, tal y como pasó en el torneo anterior ¿Qué siente que pasa con esto?

–Con un marcador tan contundente como el que logramos en el primer tiempo, es lógico que el rival adelante líneas, pero no es que nos tiramos atrás. No supimos liquidar aún más el partido, pero es apenas el primer juego y tenemos que acoplarnos. Lo más importante era ganar y ser contundentes, si lo hacíamos jugando bien, mucho mejor.

¿Está satisfecho con el equipo que tiene o necesita más refuerzos?

–Estoy contento con el equipo, pero estamos buscando un central de perfil zurdo y esta semana ya lo veremos (el trinitario Triston Hodge llegó al país y estará a prueba). Además, pretendemos a un delantero centro, que acompañe un poco más a los de arriba y genere más competencia.

En el torneo anterior fue mesurado en el arranque con el arbitraje, luego explotó. ¿Qué Jeaustin Campos veremos ahora con este tema?

–Verán al que el entorno me diga. Hablé con el presidente del club (Luis Fernando Vargas) sobre el arbitraje y él se referirá al tema. Intentaré mantenerme así, mientras mi competitividad y las ganas de que nadie me quite nada me lo permitan, esperando que de ahora en adelante todo sea mejor con este tema.

Diego Calvo quedó fuera por indisciplina. ¿Qué pasó?

–Es algo íntimo y de camerino. Fue indisciplina y los detalles los manejamos a lo interno.

¿Qué opina del los refuerzos, luego de que Juan Bustos y Lucas Gómez ya anotaran?

Estoy muy contento con ellos porque se compenetraron con el grupo. Salvo Lucas, los demás ya habían trabajado conmigo y esto ayuda porque conocen mi estilo. Es el primer juego, hay detalles por mejorar, pero la entrega que tuvieron para defender esta camiseta me deja muy satisfecho, ahora espero que sigan así.

Busca un delantero más, pese a que ya cuenta con cinco atacantes (Rándall Brenes, Lucas Gómez, Hernán Fener y Giovani Clunie) ¿Es un exceso?

Depende de como se mire, porque si quiero jugar con tres delanteros, que es lo que quiero hacer, contaría con dos por puesto. Hernán Fener y Rándall Brenes cumplen otras labores, así que los perfiles son muy diferentes, lo que crea es versatilidad, pero no tenemos un nueve experimentado que pueda sostener balones.











