Jeaustin Campos: ‘El fiscal apunta mal. Nunca negociamos un peso con nadie’

¿Qué opina de la investigación que realiza el fiscal Luis Fernando Sáenz al cuerpo técnico de Cartaginés?

Me parece que es un irresponsable. No es el momento del equipo para decirlo. Mi honorabilidad, mi ética y mi moral, desde el punto de vista profesional, ni él ni nadie puede estar juzgándome o juzgando a parte del cuerpo técnico.

”Él ha actuado tres veces en contra de lo que le ha mandado la Junta Directiva. Ha estado husmeando y tocando a gente de mi cuerpo técnico a mis espaldas. Al menos yo puedo verlo a la cara a él y a cualquiera.

”No le debo absolutamente nada a Cartaginés como él sí, ya que su hijo demandó al Cartaginés, yo no tendría la vergüenza para venir a investigar a mí o a mi cuerpo técnico sobre cuestiones anómalas cuando el hijo de él acaba de demandar al Cartaginés. Ya veo que los primeros enemigos que hay que eliminar en Cartago son los que están adentro”.

¿Siente que se está cobrando algo por la demanda del hijo del fiscal?

Seguramente, esto lo conoce la Junta Directiva que no ha reaccionado como debió haber reaccionado ante esto, nadie lo ha hecho público. Por supuesto que el hijo de él no ha tenido la oportunidad; la tuvo en Segunda y tampoco tuvo el nivel, entonces, no tiene nivel para estar en Cartaginés y, por supuesto, que él debe estar inconforme por esa situación y ahora anda escarbando cosas que en absoluto tienen congruencia. No sé el tipo de investigación que está haciendo este señor, me queda claro que es muy artesanal, cero profesional.

¿Sabe de qué se trata la investigación?

No tengo la menor idea de lo que es, él está apuntando mal porque nosotros, como cuerpo técnico, en ningún momento negociamos un peso con nadie. Que quede claro a todo el mundo que el cuerpo técnico encabezado por este servidor nunca negocia un solo peso de absolutamente ningún jugador, nunca lo hemos negociado, no es mi política porque eso puede dañar inclusive las relaciones como entrenador. De más está que es altamente tendenciosa esta investigación, a mí lo que me da es risa porque, definitivamente, este señor, a todas luces, está actuando con el hígado porque dejamos al hijo fuera. Solo en Cartago se pueden ver estas cosas. Desafortunadamente para él, está apuntado donde no es, porque nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo se llegan al final las negociaciones, nosotros solo sugerimos jugadores.

"Por supuesto, nos hemos equivocado con algunos jugadores, es difícil con un presupuesto tan limitado como el de Cartaginés traer extranjeros de muy buen nivel, y es un riesgo que debemos asumir, pero de ahí a que este desubicado y empiece a investigar si hay anomalías de contrataciones, pues que revise a los compañeros de Directiva que son los que firman los contratos y dicen qué montos van a tener".

¿Cómo se maneja el tema de fichajes en Cartaginés?

Me reúno con Luis Fernando Vargas (presidente) y Federico Castillo, encargados de presupuestos de jugadores, hacemos salidas de jugadores y posibles ingresos y tenemos presupuesto que empezamos a dividir y vemos cuáles jugadores necesitamos por puesto, y los límites de salarios, que son montos que nos dicta la Directiva y, sobre esos montos, nosotros hablamos con algún representante para decir que tenemos este presupuesto, vemos videos y recomendamos, damos la recomendación deportiva de acuerdo con presupuesto que se nos brinda; todo ha estado transparente.

¿Siente que mancha su nombre y el del cuerpo técnico?

Yo no, en ningún momento me siento; es tan poca cosa, tanto él como sus argumentos que en realidad no merece ni que de reojo lo vuelva a ver. Simplemente no lo tomo así.

¿Cuánto puede afectar que se dé esta investigación tan cerca de un partido crucial para Cartaginés ante Pérez Zeledón?

Nada, simple y sencillamente sabíamos que hay enemigos dentro de la institución que quieren desestabilizar y ya tenemos nombre y apellido. Ya sabemos quiénes empiezan a disparar, es simplemente una cartagada más de alguien de la institución que lo que menos quiere es que la institución esté estable y pueda luchar por la clasificación.

¿A qué siente que se refiere el fiscal al decir que investiga supuestas irregularidades en un fichaje?

Debió preguntárselo a él, no tengo la menor idea. No sé si el que las hace se las imagina. En todos los equipos por los que yo he estado en ningún momento ha habido ningún tipo de problemas.











