Jeaustin Campos: 'Hay que dejarnos de excusas'

1. ¿Por qué a Cartaginés se le ven dos caras tan distintas de un tiempo a otro?

–En realidad es frustrante y se los dije a los muchachos. El tener ese nivel de juego y no mantenerlo frustra. Igual podemos hablar de que Santos adelantó líneas, no podemos ser egoístas, pero esa primera parte era para salir con dos o tres goles de diferencia. No estamos manejando los tiempos del juego como uno quisiera.

2. ¿Les pesa lo físico?

–Al hacer un esfuerzo como el del primer tiempo y hacer esas transiciones, merma lo físico. Además, la hora a la que nos obligan a jugar es patética, aunque no lo pongo como excusa. No le quito mérito a Santos, pero llegaron con tres o cuatro pases largos y estuvimos muy permisivos. Esto me tiene con ganas de jalar las orejas y lo voy a hacer. Cuando el fútbol no sale hay que ponerse el cuchillo entre los dientes y en esto fallamos. Hay competencia, vamos a analizar y el que no ha tenido esta posición es difícil que siga en la titular.

3. Ante lo que pasa, ¿hará cambios en su alineación?

–Hay que mover al equipo para tener la competitividad que quiero. Si tenemos que hacerlo para apretar las tuercas, se hará. Llegamos a un punto en el que trabajamos para que lo colectivo funcione, pero si hay individualidades que no funcionan, porque así es el fútbol, nos aseguraremos que los que jueguen estén al 100. Hay gente con experiencia que debe sacar la cara. Nos tenemos que romper el alma y salir con el cuchillo entre los dientes. Si jugamos bien, perfecto y si lo hacemos mal, no me importa. Llegó el punto en el que reventamos o reventamos. Necesito que ellos le respondan al club. Hay que dejarnos de excusas.

4. ¿Cómo trabaja esta crisis con el grupo?

–Hablé fuerte y di un golpe en la mesa. No podemos seguir dejando pasar oportunidades, es hora de cambiar. Vamos para la guerra y el que esté matriculado perfecto, pero el que no, chao. Se llega a un punto en el que se agota la paciencia mía y la de ellos.

5. ¿Lo mental les pesa?

La afición se frustra y pierde la paciencia ¿Cómo lo toma?

Si nosotros que somos los vivimos de esto estamos frustrados, con más razón entiendo a la afición y tienen toda la razón porque vienen a divertirse y ver al equipo ganar.

6. ¿Cuándo le tardará el ensamblaje del equipo?

No tengo una bola de cristal. Todo viene de una logística que no tenía este club. Es la primera vez que hago ocho cambios en diciembre, que no me gusta, pero había que hacerlo porque se tenían contratos que terminaban en diciembre. Además, el formato del campeonato al jugar domingo miércoles nos jodió.











