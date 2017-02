Jeaustin Campos: 'Ya vamos 60-1 en errores arbitrales; el más perjudicado ha sido Cartaginés'

El técnico del Cartaginés, Jeaustin Campos, asegura su equipo ha sido el más perjudicado por los errores arbitrales. De paso, anunció que Michael Barrantes verá acción este jueves contra el Herediano.

¿Podrán jugar Michael Barrantes y el defensa argentino Nelson González este jueves ante Herediano?

Michael ya está habilitado y probablemente le vamos a dar minutos para que vaya acoplandose a nivel competitivo con los demás compañeros. Con Nelson hubo una falta de comunicación y no trajo un papel, pero estamos haciendo el trámite para que quede habilitado para el próximo fin de semana.

¿Puede Michael Barrantes suplir el vacío que deja Ricardo Blanco?

No tenemos la intención de ver a un jugador por otro. Son jugadores diferentes en su fútbol, pero trataremos de explotar las condiciones de Barrantes, tal vez podemos perder intensidad en el ida y vuelta, pero nos podemos preocupar por la tenencia de la pelota y el manejo de la misma.

¿Por qué hay desatenciones en el equipo durante los partidos?

Yo lo dije desde el principio, ahora que viene partido tras partido nos olvidamos del contexto inicial. Había comentado que no soy de la política de quitar tantos jugadores entre torneos, por eso todavía estamos en la construcción del equipo, vinieron bastantes jugadores nuevos que deben acoplarse a la idea de juego. Además, me parece descabellado y estúpido jugar tan seguido después de no participar en el torneo por unos meses y eso afecta la preparación.

¿Siente que Cartaginés lo ha afectado la seguidilla de partidos?

A partir de ahí (terminen las jornadas domingo-miércoles) veremos otro campeonato para Cartaginés y el resto de equipos que hemos tenido esto, por supuesto que lo sabíamos por aquellos genios que andan criticando todo. Teníamos claro que el calendario de este torneo iba a ser así, pero no podíamos hacer absolutamente nada.

"Lo digo así para que la gente también entienda por qué se dan esos lapsos, porque hay momentos de lucidez y otros que no son tanto. Se mezcla ese cúmulo de situaciones que acabo de mencionar, pero esperamos que el Cartaginés será oto al terminar con esto y que realmente podemos lograr nuestro objetivos.

"El equipo y la planilla que tenemos está para grandes cosas en este torneo, no me estoy cegando ni estoy obviando esta racha, sin embargo, mi labor es pensar en lo que viene en un corto plazo. Hemos tenido dos o tres partidos que no hemos andado y en el resto fuimos muy competitivos".

En el torneo anterior se cayeron al final y acumularon cinco juegos sin ganar ¿Cómo salir de esta mala racha y que no se repita?

En el torneo anterior éramos solo nosotros los que vivimos esto, pero en este campeonato somos todos. Salvo Santos o Pérez Zeledón que mantuvieron sus planillas en gran parte, los demás equipos ganamos por casualidad y perdemos por casualidad, y vamos empujando. Tampoco estoy diciendo que mal de todos consuelo de tontos, pero es un efecto y una tendencia que ustedes tienen que notar.

"Contamos con una planilla mucho más compacta para poder responder en los momentos indicados. Tratamos de que los muchachos salgan a la cancha con una idea fija de lo que queremos".

¿Qué espera del juego ante el Herediano?

El común denominador es que los partidos entre Cartaginés y Herediano son muy intensos, muy bravos, son clásicos, de muchos goles y de errores arbitrales que nos han perjudicado, por lo menos desde que yo estoy. Por supuesto que Cartaginés puede estar de primero a 20 puntos que el juego va a ser con esas características.

"Han sido muy buenos partidos, en el global vamos 5-5. Ojalá se repita la intensidad, pues de ganarle a Herediano son seis puntos, es un rival directo y sería bastante bueno el hecho de poder vencerlos y subir en la tabla.

"Espero que todo se repita menos los errores arbitrales, máxime con lo que pasó en el partido anterior (en el empate 1 a 1 con Pérez Zeledón), que para nadie es un secreto que se ve que la jugada que nos pitaron a favor no fue para penal. Ya vamos 60-1 en errores arbitrales, porque el más perjudicado ha sido Cartaginés, así que por lo menos ya metimos el gol de la honra y nos favorecieron una vez. Espero que esto no sea un prejuicio para el partido de mañana".

¿Jugar tanto domingo-miércoles perjudica el nivel del Torneo de Verano?

Definitivamente. Hemos tenido conversaciones con la gente de Pérez Zeledón, la gente de Alajuela, con la misma gente de Heredia y los jugadores de Saprissa han salido lesionados por tirones. Se afecta por las lesiones y hasta el bolsillo de los aficionados. Desde todo punto de vista está pésimamente mal planificado el campeonato y todos los equipos hemos estado sufriendo dolencias de futbolistas y bajones en el rendimiento. Que no me digan que vea lo que pasa en Europa, porque ellos tienen una semana larga y una corta, pero nadie en el mundo futbolístico de primer nivel juega así, ni en Suramerica.

"Cuando vayan a criticar y hacer las comparaciones que sean con fundamento. Ahora tenemos un mes de jugar domingo-miércoles-domingo. Creo que la Unafut debería tener un director deportivo que vea este tema".

¿Le preocupa la ley de la compensación ante Herediano?

Si hay alguien que no ha hablado del arbitraje he sido yo en este torneo y se lo dejo a la Junta Directiva, si ellos quieren hablar que lo hagan. Si me dicen de compensación, yo estoy esperando 20 compensaciones y no han llegado todavía. Espero que sea un buen espectáculo y que los que van a estar en la cancha lo hagan de la mejor manera. Se han equivocado contra nosotros.

¿Que análisis hace de Cristian Taborda?

Creo que lo hemos guerreado, es diferente cuando viene un defensa, pues simplemente es marcar. Para un jugador de medio campo para arriba es muy difícil acoplarse, tener una cohesión con los compañeros en los movimientos ofensivos. Yo espero que él pueda tener la posibilidad de jugar y tener buenos minutos en situaciones normales, para que pueda demostrar el fútbol que tiene. Vamos a darle la oportunidad de que pueda demostrar su nivel.

¿Lucas Gómez puede jugar ante Herediano?

Ya él está, son afectaciones musculares como han tenido otros jugadores y de los seis o siete afectados muscularmente, no hay un patrón, por lo que no podemos hablar de preparación buena o mala. Nosotros somos un equipo de mucha intensidad y de mucha marca, lo que implica un gasto energético mucho mayor que nuestros rivales.

¿Cómo salir de la mala racha?

El camino más corto para ganar es jugar bien; si se pueden las dos, perfecto. Si me pusieran a escoger, yo escogería ganar.

¿Tiene algo especial el juego de mañana?

No, por lo menos con Hernán Medford ya no porque no me invitó, seguro se dio cuenta que los dos partidos pasados estuvieron bravos, que lo tuvimos contra la pared y entonces ya él no se animó a invitarme a nada. Es un buen duelo que ha estado parejo, la única ventaja es que siempre hemos ido al frente en el marcador, pero nos empataron.











