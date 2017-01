Jeaustin Campos: 'Salvo dos o tres muchachitos, Alajuelense es un equipo de peso'

Alajuela

¿Cómo explica dos derrotas consecutivas ante equipos que estaban en el último lugar?

Para mí no tiene sentido dejarse llevar por la tabla de posiciones. Hay uno que en la tabla acumulada lucha por no descender (UCR); hay otro que está de último (Alajuelense), pero es un equipo que empezó a tener figuras de peso y que por razones circunstanciales estaba en el puesto en que estaba. El hecho que Alajuelense estuviera abajo en la tabla no quiere decir que no sea un equipo con jerarquía, pues ahora estaban los seleccionados y, salvo dos o tres muchachitos, es un equipo de peso.

"En el partido ante la UCR no tuvimos claridad, no fue nuestro partido, ni siquiera de regular, lo acepté y por supuesto que hubo grandes diferencias en el accionar".

¿Qué análisis hace del juego ante la Liga?

En este encuentro, Alajuelense nos sorprendió en el primer tiempo y llegó más veces; en el segundo tiempo logramos emparejar con una modificación y estuvimos más cerca que la Liga, pero cuando mejor nos sentíamos con la pelota, fue cuando vino la jugada de balón parado en que cayó el gol.

"Tuvimos dos o tres opciones que no logramos capitalizar que debimos haberlas hecho, porque en estos partidos no se pueden desperdiciar y con las dos expulsiones (Kevin Fajardo y Rándall Alvarado), el juego tomó otro rumbo porque perdimos a los dos centrales. Fueron situaciones que no nos parecieron, porque son jugadores que tienen experiencia y eso me molesta, en el momento en que más necesitamos empatar, caen, y en los últimos minutos era ver qué podíamos conseguir".

¿Qué opina de Alajuelense?

Me parece que no podemos darle la dimensión en cuanto a la tabla de posiciones, porque todos nos estamos jugando bastante y vimos a un equipo que también está muy reforzado y que tiene su bagaje, pues viene con una idea clara y desde siempre lo he dicho, no nos podíamos confiar porque Alajuelense iba a estar ahí y la idea era tratar de buscar ganar, pero desafortunadamente no lo logramos.

¿Qué replantear en el equipo ante el bache en que están luego de dos derrotas seguidas?

Son aspectos muy puntuales, siempre a lo interno manejo la autocrítica, pero tenemos que ser claros, en las finales como estas y las que vienen, pues la tabla está muy ajustada y tenemos que ver los juegos como finales, tenemos que recriminarnos que estuvimos muy pasivos, principalmente en las dos líneas de atrás, que tenemos que ser agresivos con los trazos, tener más determinación en los balones divididos. Lo otro es ir a lo interno a ver cómo resolvemos las dos expulsiones y por supuesto que estamos a 72 horas de ir a lavarnos la cara y empezar a salir de esos dos partidos desafortunados que hemos tenido y volver por las victorias.

"Cuando ganamos siempre hemos tenido los pies en la tierra, ahora con dos derrotas consecutivas también, pero hay áreas por mejorar".

Cae su invicto ante equipos tradicionales con Cartaginés, luego de dos victorias (la Liga y Saprissa) y cinco empates (dos con Saprissa, dos con Herediano y uno con Alajuelense).

En lo último que pienso es en eso, es una cuestión estadística personal que en realidad, de todos los ítems por revisar, si está, está de último. No me había hecho mejor entrenador cuando tenía el invicto y ahora no soy todo lo contrario si no lo tengo; esta derrota va más a una conclusión más tangible para nosotros, tener un diagnóstico adecuado, rápido y una respuesta efectiva lo más rápido posible.

¿Para cuándo estará listo Michael Barrantes y qué le aportará al club?

Creo que la experiencia que tiene, la posición clave que maneja. Además, hay jugadores que con estos partidos han tenido problemas musculares un poco serios, pero nos ayudará mucho su perfil y la idea de salida clara. Esta semana estará trabajando con nosotros y hablaremos con él para ver cómo se siente. Si tenemos posibilidad, le daremos cuatro, cinco o seis días para entrenar y en el momento que amerite, tratar de darle minutos en partidos.











