Jeaustin Campos: ‘Dejar puntos en casa duele’

¿Cómo sale tras este empate?

Dejar puntos en casa duele. Teníamos controlado el partido y durante un 90% del juego lo dominamos. Tuvimos muchas opciones en el primer tiempo y ya en el segundo fue más parejo. El error en una salida nuestra y el doble infortunio en los rebotes que finalmente entran, empoderaron al rival. Estuvimos más cerca de ganar, pero desafortunadamente no se dio.

"Seguimos teniendo la intención de ir al frente y aunque al final no hubo tanta elaboración, contamos con alternativas, incluso, una al cierre del juego, pero no se nos dio. Esta seguidilla de partidos nos ha obligado a utilizar a jugadores que no están al 100% y hemos perdido a otros por lesiones, como Lucas Gómez, quien tuvo un resentimiento muscular. Me preocupa más recuperar a la gente y ya con el equipo sano será muy diferente.

"Ahora hay que salir a buscar los puntos que perdimos, pero me parece descabellado jugar domingo y miércoles durante seis o siete jornadas. Ni el bolsillo de la afición aguanta y tampoco los músculos de los jugadores, sin embargo, con esto hay que jugar".

La afición sale molesta con el empate ¿Qué les dice?

Entiendo que la afición quiera ser agresiva, en el sentido de ganar. Estamos alimentando el espíritu de ganar y esto es positivo, porque no nos conformamos con un empate o triunfar por la mínima. Ojalá sigan con esta exigencia, realmente me gusta que pase. Les digo que tengamos paciencia, les vamos a responder y si no tenemos estos altibajos podemos llegar al objetivo que queremos.

¿Era un día para Cristopher Núñez?

Cristopher es un gran jugador, pero no era un partido para tener un 10 y buscar ir por el centro, sino que buscábamos ir más por los costados. La idea de juego era otra y por esto no optamos por utilizarlo a él.

Hicimos un gran esfuerzo y un buen partido, pero tampoco vamos a perder la cabeza porque en dos rebotes nos marcaron un gol. Controlamos el juego, tuvimos para meter goles y no se puede menospreciar el trabajo. Se puede mejorar y debimos sentenciar, pero me preocupó más el juego contra la UCR. Hemos ido mejorando, aunque no se traduce en los tres puntos.

Paolo Jiménez lleva mucho desequilibrio y es un punto alto, pero ¿Se desgasta demasiado al pasar tanto la pelota por él y se vuelve predecible?

A Paolo lo dobletean, pero también tenemos otras opciones. El no terminar la jugada contra equipos que se meten atrás te desgastan. La idea es tener más posesión de pelota, que no es la que quiero, porque somos muy vertiginosos al ir al ataque.

¿Cuánto pueden ganar con el defensor argentino Nelson González y Michael Marrantes?

Nelson hizo las inferiores en River, es corpulento, fuerte, puede jugar todas las posiciones en defensa y esto nos va a ayudar, porque tenemos dificultades en defensa. Mientras que Michael nos daría tranquilidad y posesión de pelota, junto con los otros muchachos que están en esa zona.

"Si tenemos sano al equipo, Cartaginés tendrá muy buen cierre y cuidado sino peleando el liderato, porque tenemos muy buenos jugadores. Contamos con un plantel solvente en calidad y cantidad".

¿Qué analiza del juego ante Pérez Zeledón?

Conozco muy bien a José Giacone. Sin embargo, lo primero es que tengo que ir a ver cuál es el estado de los muchachos para el partido de sábado y luego analizaremos el partido contra un Pérez Zeledón incómodo, con un entrenador incómodo y en una cancha incómoda. La idea es ir a puntuar de a tres, que a como jugó el equipo ante Liberia se lo merece y ya debe despegarse del pelotón.











