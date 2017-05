Jeaustin Campos: 'Mi objetivo es ser campeón, pero debe ser algo planificado'

Cartago

El Club Sport Cartaginés presentó oficialmente a Jeaustin Campos como técnico para iniciar su reestructuración deportiva, con la que busca darle más espacio a las ligas menores de los blanquiazules mediante un proyecto a largo plazo.

Campos firmó con los brumosos por dos años (cuatro torneos cortos) y llega en sustitución de César Eduardo Méndez, quien fue destituido luego de no lograr el pase a las semifinales del Verano.

Jeaustin dejó ver desde su presentación que espera tener un proceso para buscar el título de forma planificada, aunque no descartó que desde su primer campeonato intenten llegar al cetro.

"Honrado de llegar a una institución tan importante como el Cartaginés. Algo que me sedujo para volver a la dirección técnica es que este es un proyecto deportivo. Yo quería un proyecto deportivo, algo con lo que yo siempre he comulgado, algo más que ser un apagaincendios", explicó Campos.

Como parte del modelo que comandará el nuevo estratega los centenarios anunciaron que reducirán la planilla de 28 a 23 jugadores y le darán espacio a cinco futbolistas de alto rendimiento para participar con el primer equipo. Con esta reducción en la planilla se ahorrarían cerca de ¢9 millones por mes.

Luis Fernando Vargas, presidente de los centenarios, señaló que intentan cambiar décadas de malas decisiones en las que se dejó de lado a la cantera y se perdió la identidad, por lo que ahora apostarán a un modelo más planificado y consideran que Campos es el indicado por su perfil y la experiencia en gerencia deportiva.

Incluso, lo acompañarán con Adrián Leandro como asistente, quien además es el encargado del alto rendimiento del club.

"Si apostamos a los procesos de liga menor y queremos generar ese arraigo al club no puede ser de la noche a la mañana y por eso firmamos a Jeaustin por dos años, porque es un tiempo prudencial para lograrlo. El título no será una obsesión, sino consecuencia del plan deportivo de lo que se va a hacer. Si ordenamos la casa el campeonato llegará", manifestó Vargas.

Mismo sentir maneja el nuevo técnico, quien afirma que desde el primer minuto apunta a ser monarca porque así está en su ADN, no obstante, se debe hacer con un rumbo muy claro.

"Mi objetivo siempre es ser campeón y a eso aspiro porque soy un ganador, pero debe ser algo planificado, con un plan deportivo y bien estructurado. Hay que hacer un trabajo sólido y si en diciembre no se da el título, que al menos quede algo, dar pasos y acercarnos más a lo que pretendemos. Es algo que no se logra de un día para otro, incluso hay equipos que duraron 18 años sin ser campeones", añadió Campos.

Otra de las iniciativas de los blanquiazules será la de buscar jóvenes valores fuera del centro de Cartago, por lo que realizarán visorías en toda la provincia.

"Realizar un proceso no quiere decir que se renuncia al título. He debutado cerca de 30 o 35 jugadores y me ha tocado ser campeón. Es importante tener jóvenes y mezclarlos con gente de experiencia. Voy a ser drástico en mis posiciones. El que quiera trabajar, correr y comprometerse con este proyecto, bienvenido sea y el que no, pues no estará conmigo", expresó Campos.

El estratega iniciará entrenamientos este mismo miércoles y trabajará lo que resta de la semana y la otra para conocer el grupo y definir que áreas refuerza. Luego dará dos semanas de vacaciones a los futbolistas para arrancar pretemporada el 22 de mayo.

Jeaustin concluyó su primera aparición ante los medios como timonel de Cartaginés ratificando que está listo para asumir este gran reto y deseoso de hacer historia.

"Se que hay obstáculos. Cada equipo tiene sus dificultades. Me tocó dirigir un club grande y otro no tradicional y los dos tienen sus complicaciones, pero depende de la mentalidad con la que se afronta. Tengo entusiasmo y muchas ganas de trabajar y es un reto que siempre he querido tener", finalizó.

Los brumosos también realizarán mejoras en su estadio, tanto en la gramilla como en la zona de prensa.