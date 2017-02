Jeaustin Campos: ‘Estoy más que convencido de este proyecto’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

1 ¿Qué pasa que el equipo sigue sin ganar?

–El común denominador es que en seis partidos no hemos logrado la victoria, pero cada juego tiene una historia distinta. En algunos hubo enojo por alguna situación del equipo y en otros frustración. Ante Belén tuvimos demasiadas ocasiones de gol y no anotamos. Lastimosamente no hemos puntuado cuando debíamos o merecíamos. Con el equipo más aceitado tendremos los resultados que queremos y un buen cierre.

2 La directiva señaló que podía tomar medidas contra el plantel, ¿qué piensa?

–Es un momento en el que debemos analizar fríamente por qué no hemos ganado. Si es que en estos juegos el equipo no juega bien y no carbura, sí hay que empezar con esto. Hay que pensar un poco más en frío.

3 ¿Se siente con ánimo para seguir en el cargo?

–Mi labor es más analítica que la de los demás. Me enfoco en áreas de mejora y no me dejo llevar por el ambiente. Soy frío y si tengo que ponerle el pecho a las balas lo hago. Confío en mi trabajo y la capacidad del grupo. Responderemos a la hora buena.

4 Están fuera de clasificación, pero a dos puntos de ese lugar. ¿Cómo hacer para que la afición crea?

–Estamos en construcción y sufrimos por todos los cambios que nos vimos forzados a hacer y por el poco espacio para corregir. Estoy convencido de este proyecto más que la Junta Directiva. Mínimo que nos den el beneficio de la duda de aquí en adelante que tendremos semanas largas.











