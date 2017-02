Jeaustin Campos sobre el arbitraje: 'Uno de los equipos más perjudicados de este campeonato es Cartaginés'

Empate a un gol ante Pérez Zeledón

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San Isidro de El General

Jeaustin Campos rehuyó a decir si el árbitro Jeffrey Solís favoreció a Cartaginés al pitar como penal una mano inexistente al minuto 97 y dijo que en el primer tiempo a los brumosos no le pitaron un penal y que su equipo es el más perjudicado por el arbitraje.

¿Considera que no fue penal el que le pitaron a Cartaginés?

Al final creo que si nos ponemos a hilar más delgado, el penal más categórico fue en el primer tiempo, que tuvo a Hernán Fener en la jugada. Fue un penal clarísimo y el árbitro por ahí me parece que igual falló. Si nos ponemos a hilar más delgado, la jugada de Adrián de Lemos en el gol de Pérez es pitable como falta también: va a agarrar la bola y se la arrebatan de las manos.

"Yo entiendo la euforia y entiendo el sentir de ellos (jugadores sureños), vienen calientes, pero me parece que esta cancha de por sí es difícil, se presta para roces y para jugadas polémicas y bueno, creo que uno de los equipos más perjudicados de este campeonato es Cartaginés. Ustedes ven que no hemos estado hablando del tema arbitral. Hemos asumido nuestra responsabilidad y no le podemos dejar a los errores arbitrales el desempeño de un equipo, en el caso del mío".

LEA: Herediano recupera la sonrisa al vencer a San Carlos y Cartaginés empata de forma agónica en Pérez Zeledón

¿Qué análisis hace del juego?

Tenemos que asumir que Pérez Zeledón fue el que tuvo la iniciativa y nos superó por varios tramos del partido. Está en su casa, sabe jugar aquí, sabíamos que la progresión en corto no es su fuerte sino más bien el pase largo, pelotazo, tratar de buscar la segunda bola y a partir de ahí atacar.

El primer tiempo lo tuvimos bien manejado, por lo menos en defensa, tuvimos algunas opciones y en el segundo tiempo obviamente ellos adelantaron las líneas, llegaron en dos o tres jugadas de mucho peligro. Otra vez tuvimos que hacer cambios forzados por lesiones musculares en este trajín de partidos que es maratónico y es matador. Es algo en lo que la Unafut ya debe de tomar cartas en el asunto, no solo por Cartaginés sino de todos los equipos.

¿Le preocupa sumar cuatro juegos sin ganar?

El común denominador es ese, que no hemos tenido una victoria; las razones pienso que son diferentes.

"Contra la UCR la verdad ahí estaríamos jugando y cuidado no nos llevarían más goles. Fue el partido más malo que hemos jugado".

"Contra Alajuela me parece que fue un partido bueno, tuvimos para anotar pero nos anotaron; el partido de hoy fue súper intenso, de balones divididos en una cancha difícil. Son situaciones diferentes que desafortunadamente han impedido que ganemos".

"El partido contra Liberia creo que era lo único que faltaba, que nosotros mismos nos hiciéramos un gol y botamos gran cantidad de ocasiones para salir, no solo con un gane, sino con un marcador súper abultado, entonces son diferentes aspectos del porqué no hemos ganado".