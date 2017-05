Javier Delgado, Martín Cardetti, Fernando Palomeque y Marvin Solano son los candidatos a dirigir Cartaginés

La salida de Jeaustin Campos de Cartaginés puso a correr a la dirigencia en busca de un sustituto, de cara al Torneo de Invierno 2017 y los nombres de Javier Delgado, el argentino Martín Cardetti, el mexicano Fernando Palomeque y Marvin Solano son los que figuran en la lista.

Campos llegó a un acuerdo con la directiva brumosa para finiquitar su contrato, pese a que le restaba un año de vínculo, y se enrrumba a ser el nuevo timonel del Blooming de Bolivia. Ante esta situación los blanquiazules se pusieron a valorar alternativas y definirán entre Delgado, Cardetti, Palomeque y Solano.

Martín Arriola, director deportivo de los centenarios, confirmó que buscan definir rápidamente al nuevo timonel, ya que el equipo se encuentra en plena pretemporada y no quieren perder tiempo.

"Javier está contemplado, al igual que Cardetti, Marvin Solano y Fernando Palomeque. Son personas que fueron ofrecidas y en ese marco nos estamos manejando. Esperamos que en las próximas horas tengamos una decisión. Son los nombres que estamos manejando y los que cumplen en principio con los perfiles que queremos. Hay orden de prioridades", dijo Arriola.

Arriola no escondió que la situación de Campos los tomó por sorpresa, aunque pese a esto el plantel estaba prácticamente definido y en este rubro no se darán grandes cambios. Incluso, el estratega que llegue debe adaptarse a lo que busca la directiva y, si bien es cierto se le darán refuerzos, no pasarán de tres.

Martín recalcó que el aspecto económico también pesará para elegir, debido a que Cartaginés atraviesa momentos complejos en lo financiero y no pueden salirse del presupuesto.

"Pasaron 40 días de planificación y hoy (lunes) es como si volviéramos a empezar, pero una realidad es que buena parte del plantel iba a estar sin importar el entrenador. Buscamos un técnico que vaya con la idiosincrasia del club, del proyecto deportivo, la utilización de jóvenes y el fomentar a los nuevos valores. También está la parte económica, que no será un detalle menor", agregó el administrativo.

El Sheriff es quien lleva la delantera entre el cuarteto de opciones que manejan en Cartaginés. La Nación supo que Delgado y Luis Fernando Vargas, jerarca del equipo, se reunieron este lunes, e incluso se anuncia que el club daría a conocer el nombre del nuevo timonel el martes en la tarde.

Javier dirigió a los blanquiazules entre el Verano 2013 y el Verano 2014. El timonel llevó al club a la final en su primer campeonato y estuvo muy cerca de levantar el cetro, pero cayó en la final ante Herediano en la tanda de penales.

Luego de su paso por la Vieja Metrópoli, el estratega tomó las riendas del Real España de Honduras y posteriormente de Alajuelense, institución que lo despidió en mayo del 2016 tras perder la final del Verano. Desde este momento no asume un banquillo.

"A Javier lo conozco, me conoce y también conoce el club y es querido. Cardetti, Palomeque y Marvin Solano conocen el medio, así que aquí andamos, pero sin especificar cuál es el orden. Queremos que sea lo más rápido posible y que en el correr de esta semana esté todo solucionado", concluyó Arriola, quien fue asistente del Sheriff en su paso por los brumosos.

Por su parte, Cardetti llegó al Uruguay de Coronado en diciembre del 2014 y salvó a los lecheros del descenso. Sin embargo, lo relevaron de su cargo en el Verano 2016 tras sumar cuatro de 12 puntos posibles. El argentino tiene toda la disposición de asumir y estaría libre para regresar al país.

En el caso de Palomeque, se dio a conocer al mando Belén FC, institución en la que se mantuvo desde junio del 2016 hasta el 20 de febrero del 2017. Actualmente no tiene equipo.

Solano es otro de los candidatos y aunque asumió el Puntarenas FC hace dos semanas, fue ofrecido para llegar al banquillo de Cartaginés. Marvin entrenó por última vez en Primera División entre agosto del 2016 y marzo del 2017 con Liberia.