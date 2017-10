Javier Delgado: 'Mejoramos la imagen del partido anterior'

El técnico del Cartaginés, Javier Delgado, fue claro al reconocer que ante Herediano (3-0) su equipo siguió por mal camino, pero rescató la actitud que tuvieron sus jugadores para reponerse de la goleada del miércoles anterior ante Carmelita (6-2).

¿Qué es lo que está sucediendo en Cartaginés?

–Es una situación complicada. Uno empieza a evaluar absolutamente todo, el partido del miércoles fue nefasto para nosotros, hoy lo rescatable es que la imagen es diferente, a pesar de que el resultado para nada nos va a tener tranquilos. Hicimos un esfuerzo para que el estado anímico no estuviera como podía estar después del partido ante Carmelita y se han hecho las variantes que hemos tenido que hacer. Seguimos adoleciendo de esa fortaleza para erradicar totalmente los errores. También hay que entender que el rival tiene virtudes, pero me enfoco más en las carencias que nosotros podemos mostrar, van a ser seis partidos donde nos jugamos, no las aspiraciones a clasificar, sino en evitar el último lugar. No hay tiempo para lamentarse, sino para analizar, hacer un recorrido interno de lo que cada uno está dejando de dar o qué más puede dar. Estamos en esto, mañana entrenamos, corregimos. Estamos buscando las fórmulas para salir de esta situación, que a nadie le gusta y nadie está contento. Entiendo a nuestra afición, a la dirigencia, pero lo que menos vamos a hacer y lo que tal vez mucha gente está esperando, no vamos a bajar los brazos. Somos hombres de fútbol, hemos pasado por muchas cosas buenas, negativas. Los que nos quieran ver en el fondo y derrotados van a tener que esperar otro momento, porque nosotros vamos a salir de esto, con la unión que tiene que haber. Hemos hecho los movimientos que se han tenido que hacer, no buscando culpables, si no también proyectándonos hacia el siguiente torneo en el que no podríamos jamás estar en una situación de estas.

¿Podría haber más salidas?

–Estamos en un punto donde uno tampoco puede desarmar a lo loco el equipo, estamos compitiendo. Estamos en un análisis constante desde que llegué al Cartaginés. Antes analizábamos cuando estábamos con opciones de clasificar y en esta situación que estamos, pero no vamos a hacer loco, en su momento si tiene que haber más salidas se van a dar, pero ya nos enfocamos con la materia prima que tenemos.

Pese a que no fueron seis goles, igual el resultado fue muy malo.

–Obviamente no veníamos a perder. Enfrentamos a un equipo muy motivado, con muchas variables, después de recibir seis goles, que creo que nunca me había pasado, lo primero era que teníamos que retomar la confianza, encontrar algún grado de solidez. Entendimos que Herediano desborda mucho por los costados, genera mucho fútbol. Se logró relativamente, pero no alcanzó porque Herediano tuvo para buscar las oportunidades. Mejoramos la imagen del partido anterior, por supuesto que sí, eso no nos puede tener felices, pero sí la tranquilidad que podemos enderezar el camino y terminar el torneo como se tiene que terminar y que el otro torneo no estemos con la necesidad que podría tenerse.

¿Siente que la parte mental es lo que más debe trabajar?

–Todos tenemos que trabajar la parte mental, hasta Herediano que está con ventaja abismal, y nosotros con mucha más razón. No podemos perder la parte de concentración, si lo hacemos está listo, eso mostramos hoy, esperaban un equipo entregado, pero los jugadores corrieron, se esforzaron. La parte mental en el fútbol actual es fundamental.