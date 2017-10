Javier Delgado: 'La clasificación se ve muy lejos, aunque vamos a luchar'

Cartago.

¿Qué ocurrió que mejoraron en el segundo tiempo?

Habría que partir el encuentro en la primera parte, en que Saprissa nos superó, les dimos ventajas, no generamos, al principio tuvimos un par de oportunidades que perdonamos, y a nosotros no nos perdonan. Apelamos a la corrección inmediata, nos juntamos más, tomamos riesgos con los cambios y nos dieron buen resultado, al punto que nos metimos otra vez en el juego. Ante la parte nuestra de arriesgar, porque lo que nos servía era el triunfo, nos descubrimos en defensa, pero era el riesgo por la necesidad nuestra.

"Tratamos por todos los medios de ir al frente, pero también Saprissa hizo su partido y el panorama se pone más difícil, más complicado, pero este club se ha caracterizado por no bajar los brazos y vamos a seguir dándole y dándole. La clasificación se ve muy lejos, muy complicada, aunque si hay opciones matemáticas, vamos a luchar".

¿Qué habló con los jugadores al medio tiempo?

La primera opción frente al marco no pudimos concretar, nos cayó el gol, tuvimos para empatar y tampoco la concretamos y luego nos hicieron la segunda anotación. En el intermedio les dijimos a los jugadores que se juntaran más porque estaban muy aislados, así generamos más juego ofensivo. Tomamos los riesgos, solo me faltó sacar a un defensa y quedarnos con dos, pero eso era un suicidio. Me quedo con lo que vi en la segunda parte, no solo en lo futbolístico, sino de orgullo y vergüenza, de entender que aquí no iban a hacer fiesta con nosotros.

Algunos jugadores de Cartagimés apuntaron injusticias arbitrales. Lo vi conversar mucho con el cuarto árbitro. ¿Usted qué dice?

En esa parte no me voy a meter, para eso está acá Martín Arriola (gerente deportivo).

Más adelante en la conferencia de prensa, Javier Delgado se refirió al tema arbitral.

"El problema es que nunca van a decir que un árbitro se equivocó y no le aplican sanciones, la medida es no nombrarlo. Cuando ve que un árbitro falló en un partido y luego ve que no pita, usted presume que está castigado".

"No puede ser que la Comisión de Arbitraje esté alejada de todo el mundo y solo nombra y nombra, son las cosas que nosotros estamos hablando, estamos hablando con argumentos, no con el hígado a raíz de un resultado. Son cinco partidos seguidos (en que los afectan) y en algunos nos están privando de puntos".

¿Qué tanto repercute el atraso salarial en el trabajo de la semana y en los partidos?

Son aspectos que hay que tomarlos en cuenta porque pueden afectar en determinada situación. Si usted ve que nuestra dirigencia no hace ningún esfuerzo, usted se preocupa y va a reventar, pero hemos visto cómo han buscado soluciones en estos cuatro meses que tengo acá, lo he vivido muy cerca con ellos, pero no es tan fácil como decirlo y conseguirlo. Los jugadores han tenido una actitud muy profesional, entendemos que cualquier persona puede tener su momento difícil cuando el dinero no llega, pero sigo pensando que eso no es excusa.

"Las cosas las hemos hablado, hemos buscando soluciones, hemos sido parte de la solución y no del problema, por lo que confío en que está cerca el día en que esto se solucione y ahí podemos ver estabilidad de la planilla y fortalecer el equipo".

"En Cartaginés nunca hemos escondido esto, son cosas heredadas, esto viene desde el partido del Fulham, donde se trata de mejorar pero es complicado, es difícil. Vamos a seguir luchando porque es nuestra naturaleza".

¿Por qué tantas variantes de una alineación a otra?

Aquí trabajamos seriamente, que no se estén dando los resultados, son situaciones que se pueden empezar a analizar, y puedo sentarme con cualquier persona y explicarle muchas cosas que pueden estar sucediendo para que no se den. Cuando yo llegué, había ocho sancionados, varios lesionados, para hoy no tuve a Danny Fonseca y ahí no se puede repetir un equipo.

"Nuestra responsabilidad es presentar un equipo competitivo cada jornada, que fuera el mismo, qué bueno sería, pero no hemos tenido esa posibilidad. Lo que tratamos de consolidar es una estructura para el momento en que tomamos decisiones. Estas dificultades no son excusas, son realidades".

¿Realmente ve tan complicada la clasificación?

Mientras numéricamente esté la posibilidad de clasificar, vamos a buscarla, está difícil, está bastante difícil, hoy era un partido clave, pero en el fútbol cuentan los resultados y no vamos a desmayar.

En el último gol de Saprissa, los defensas le reclamaron bastante fuerte a Luis Diego Rivas. ¿A qué cree que se debió?

En la jugada que me habla hubo posición adelantada. A Luis Diego no hay nada que reprocharle, más bien, de las cosas positivas de estos cuatro meses es Luis Diego Rivas, Joan Arley y Saddier Camacho. Desgraciadamente otros muchachos, a quienes les hemos querido dar la posibilidad, se han ido quedando un poquito. El reproche entre los compañeros es normal y habrá tiempo para analizar todos los goles y sacar las responsabilidades del caso.