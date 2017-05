Javier Delgado: 'Las mismas expectativas que tiene la gente las tengo yo'

El técnico Javier Delgado regresa a Cartaginés cuatro años después de haber estado en el banquillo brumoso, en 2013, cuando llevó al equipo a la final del torneo. Esta vez, no se atreve a decir si quiera que va por la clasificación, pero se expresa con muchas ganas de luchar por un cuadro brumoso que no vive su mejor momento.

Delgado firmó por dos años este martes, cuando fue presentado en el Fello Meza.

¿Qué se encuentra parecido o diferente la versión que había dejado en 2013?

El fútbol ha evolucionado en todo sentido y después de cuatro años muchas cosas han pasado. Creo que nosotros no tenemos que atarnos tanto al pasado, tenemos que construir un futuro y para eso estamos aquí. Van a haber comparaciones, situaciones en esa parte, pero estamos en el presente, no podemos vivir del pasado pero sí tomarlo como una enseñanza y entender lo bueno que se hizo, pero es una historia totalmente diferente. Por eso digo que todos los que estamos con la resposabilidad de trabajar y hacer nuestra parte desde el punto laboral donde estamos. Pero estoy maravillado con esta sala de prensa, los camerinos, el terreno de juego, esto es importante para desarrollar el trabajo como tiene que ser. Eso tiene que ir de la mano con un equipo del cual la afición se sienta orgulloso y eso, téngalo por seguro, a partir de mañana (miércoles) vamos a trabajar para eso.

¿Qué zonas le gustaría reforzar?

Nos vamos a sentar con Martín (Arriola) y examinar la planilla, tengo un ánalisis previo de que es lo que tenemos en este momento, qué podría hacer falta. El mercado está abierto y eso es importante. Gracias a Dios no nos está agarrando en una situación como cuando termina el torneo en diciembre, tenemos tiempo.

Estamos para detectar esas zonas que tenemos que reforzar, sí habrán refuerzos.

¿Lo presiona saber que hay con tantas expectativas sobre su regreso?

Las mismas expectativas que tiene la gente las tengo yo. Uno es competitivo, uno va a tratar siempre de estar al más alto pero vamos a ir con calma, despacio, porque no traigo ninguna varita mágica que de un pronto a otro las cosas pueden cambiar drásticamente. Con el trabajo y compromiso de jugadores, con un camerino de mucha armonía, eso poco a poco se va a ir dando. Espero que el trabajo dé resultados lo antes posible.

¿Piensa en la clasificación?

Yo no puedo hablar de clasificación ahora si nisiquiera he tenido un día de trabajo con el equipo, eso se tiene que ir construyendo poco a poco. No podemos pensar en clasificación sin prepararnos para el primer partido, que será fundamental para nosotros.

¿Qué opina de los comentarios positivos de la afición?

La afición reconoce el esfuerzo, el sacrificio de muchachos, yo eso lo viví aquí plenamente. Nos comprometemos a tener un equipo combativo, un equipo luchador, que haga lo imposible por jugar bien y ganar, esa fórmula hace que cualquier afición vuelva a confiar en el equipo, así que esa es parte de la propuesta con la que venimos.

¿Le preocupan los problemas económicos de Cartaginés?

Esto no es exclusivo de Cartaginés, de Costa Rica, se refleja en todo el mundo, pero desde el momento que estoy aquí soy parte de lo que pase en Cartaginés para bien o para mal, para eso estamos, para solucionar, no para traer más problemas. Quiero ser parte de la solución.

¿Le dará oportunidad a los jugadores de ligas menores?

Yo en el fútbol estoy convencido de que no existen jóvenes ni viejos. Yo he visto muchachos con unas grandes capacidades en varias etapas de mi vida, eso va a depender más de ellos que de mí. Yo soy muy abierto a dar espacios, si un muchacho de 17 años tiene que ser titular va a serlo y va a competir. Aquí estamos buscando rendimiento.

¿En qué ha cambiado con respecto a su etapa en el 2013?

He tenido que evolucionar como persona, como profesional, como ser humano. Han pasado muchas cosas y yo he aprendido de las cosas negativas que me han pasado, pero hay que superarlo y hay que levantarse. Yo pienso que tengo que ser mejor, tengo la filosofía de que nunca se termina de aprender. Yo he aprendido muchas cosas de los jugadores.