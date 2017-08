Javier Delgado, técnico de Cartaginés: 'La sensación de este arranque no es buena'

Cartago

El timonel de Cartaginés, Javier Delgado, se mostró disconforme con el arranque que ha tenido el equipo en esta campaña, pues acumula tres puntos en el mismo número de juegos. Aún no le anotan, pero tampoco ha marcado.

Delgado aseguró que algunos jóvenes han aprovechado la oportunidad para ganar protagonismo en el club, pero a otros les falta tiempo para consolidarse de forma definitiva.

--¿Qué valoración hace de ganar tres puntos en tres partidos?

--La sensación no es buena porque nosotros queremos ganar, puntuar de a tres y no lo hemos podido hacer en los tres primeros partidos. Algunos pueden ver el vaso medio lleno o medio vacío, depende de su punto de vista. Una es que nos falta la posibilidad de tener un poquito más de puntería y tranquilidad para lograr la anotación. Fue un partido muy parejo, en donde nosotros llevamos el peso del juego, tratamos de tener más presencia en ofensiva con la dupla Rándall Brenes-Hernán Fener, pero Santos también tuvo alguna opción. Y les decía del vaso medio lleno porque hemos dejado nuestro marco en cero y eso nunca es fácil. Así que una de cal y otra de arena. No estamos contentos con el empate, pudimos salir con algo más.

--¿Cartaginés presentará un equipo muy diferente en la próxima jornada, ahora que recupera a muchos de los jugadores que estaban fuera por sanción o lesión?

--Lo primero es que nunca hemos tomado como excusa la cantidad de jugadores que nos hacían falta. Usted podría armar un equipo con esos 11 jugadores, pero como yo se lo decía a usted, nos ocupa más los que tienen que jugar. Tratamos de tener un equipo competitivo. Creo que podría hasta decirse que Cartaginés 'contrata' a cinco jugadores nuevos, porque regresan Rándall Alvarado, Ricardo Blanco, Irving Calderón, Fabrizio Ronchetti y Danny Fonseca. Ahora habrá más alternativas no solo para el once titular, sino para tener variantes en el banco.

--¿El que Fener no haya sido constante en el once le pudo afectar en el hecho de que fallara ocasiones claras de gol?

--Un delantero tiene que aprovechar si le queda una. Él tuvo toda la intención de hacerlo, al igual que en los entrenamientos. Fener ha jugado lo que ha tenido que jugar, porque nosotros sí sabemos cómo está, tanto en la parte física como en el acoplamiento al equipo. Hay que recordar que él llegó tarde a la pretemporada, así que hoy le dimos la oportunidad de entrar desde el arranque y hizo cosas muy buenas, pero esa jugada uno piensa de que termine en gol. Es ser humano, pero esta vez no la convirtió.

--Regresan muchos jugadores, pero vemos una defensa que no le anotan en la que hay dos futbolistas jóvenes que lo hacen bien (Sadier Camacho y Joan Arley). ¿Cuando vuelvan los jugadores de experiencia, cuánto protagonismo habrá para los jóvenes en el Cartaginés?

--Ya cuando tengamos toda la planilla a disposición, el criterio nuestro será el rendimiento. Yo no me fijo en cuantos años tiene, como lo hizo Christopher Núñez en los dos primeros partidos que se ganó ser titular. El que juegue es porque se lo ha ganado, tuvimos 13 partidos entre la preparación y los juegos oficiales y me parece que es suficiente espacio para ganarse un lugar. Aquí no se trata de debutar jugadores por hacerlo, sino de lograr que un jugador sea sostenible para rato. Creo que eso lo hemos ganado en algunos casos. También está la situación de que nosotros necesitamos resultados, porque muchos podrían decir que ganamos tres puntos o perdimos seis en estos tres partidos.

--¿Por qué no estuvo Christopher Núñez ante Santos?

--Lo de él es una lesión de ligamento que tuvimos el día miércoles. A él se le hizo una primera valoración y ahora, esta semana, cuando se le desinflame la rodilla, podremos saber a ciencia cierta cuánto es el tiempo de recuperación, que esperamos que sea el menor posible.