Javier Delgado, técnico del Cartaginés: 'Me parece que el 0-0 es bastante justo'

¿Cómo analiza el partido?

El partido fue cerrado, complicado. Le decía a mi asistente Adrián Leadro que el partido se iba a definir por un error en la parte defensiva y es por eso que teníamos que convertir primero. Los primeros 15 minutos nos costaron, más aún que el terreno de juego estaba muy rápido. Después tuvimos la posesión del balón, se equilibró el juego y me parece que el 0-0 es bastante justo.

¿Se va satisfecho con el resultado?

No, nunca uno se va satisfecho e igual se pudo haber ganado, Queda la sensación de que si se hubiese tomado una mejor decisión se pudo haber sacado tres puntos muy importantes. Las bajas (por sanción) no las vamos a tomar como excusas. La responsabilidad nuestra es tener un equipo competitivo. Como dije, me parece que la paridad es justa.

¿Los jóvenes que alineó hoy ante la Universidad pasaron la prueba?

A los jóvenes hay que llevarlos poco a poco. Aquellos que creen que desde el primer partido van a dar el rendimiento de un jugador consolidado están equivocados. Esta va ser parte de nuestra filosofía.

Al Cartaginés le pitaron muchas faltas cerca del área. ¿Siente que es un detalle que deben corregir?

Siempre es un riesgo, más allá de si fueron faltas o no. Teníamos claro que con el juego aéreo se podía definir el partido con una mala marcación, pero como dije al principio, el que convertía primero posiblemente iba a ganar el partido porque iba a ser muy difícil tener una respuesta.

¿Considera que sacar un punto es positivo?

El que sea fundamental dependerá de cómo se vaya dando el campeonato y cómo concluya al final de las primeras 22 fechas. No quiere decir que no vamos a ser exigentes y no vamos a ir a sacar el máximo de puntos posibles. Lo importante es lo que hagamos de aquí en adelante.

¿En estos primeros partidos esa entrega que exhibió el Cartaginés será la tónica en los partidos ante la alineación de tantos jugadores jóvenes?

Puede ser que a los muchachos se les va a dificultar un poco porque no se han consolidado, les falta ritmo de competencia. Lo expliqué un día de estos: no es lo mismo ser bicampeón del alto rendimiento que jugar en la Primera División, es diferente, hay más presión y eso debemos canalizarlo.

¿Qué tan grave es la dolencia del volante Cristopher Núñez, por la cual tuvo que salir del partido?

Lo sacamos por prevención, debido al esfuerzo en el partido, la cancha y algunas faltas tomamos la decisión de sacarlo, pero con descanso esperamos que ya el lunes esté entrenando.