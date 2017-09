Jairo Arrieta no se desespera por su falta gol

Corría el minuto 66 del juego de vuelta de la final del Verano 2017, Esteban Ramírez recuperó la pelota, montó un contragolpe y se la dio a Jairo Arrieta, quien con un toque exquisito venció a Danny Carvajal... desde ese momento el delantero rojiamarillo no ha vuelto a celebrar un gol.

Arrieta fue el máximo goleador de los florenses en el certamen anterior, al marcar 15 goles, los cuales catapultaron al Team a su estrella 26, incluidos dos goles en la final ante el Saprissa.

No obstante, la primera vuelta del Apertura 2017 ha sido muy complicada para el guanacasteco, pues no ha tenido tanta regularidad como en la campaña anterior, y los goles no llegan a sus botines.

"La verdad que ha sido difícil, ha sido un inicio complicado para mí. Al principio tuve una lesión, ahora ya he venido jugando, pero complicado por no lograr esa primera anotación. Cuando llegue ese primero van a venir seguidos muchos goles", reconoció Arrieta.

En el juego ante Carmelita parecía que la sequía se podía romper, pues el compromiso se prestaba para los delanteros. De hecho, Arrieta fue el futbolista que más remató a marco, con dos disparos directos y tres desviados, pero Luis Diego Sequeira impidió que se reconciliara con el gol.

"Sentía que era el partido en el que estaba más cerca de volver a ese gol que tanto he buscado", aseguró Arrieta.

Pese a que la competencia en la parte ofensiva del Herediano es fuerte, Arrieta ha tenido participación en todos los juegos en que ha estado disponible, acumulando 358 minutos en cancha. Solo se perdió tres por lesión.

"Creo que estoy tranquilo, pero ocupado por ese tema. He trabajado para meter goles, para abrir espacios para los compañeros. He hecho las cosas bien, pero por ahí se me ha cerrado un poco el marco", detalló Arrieta.

En el torneo pasado también tuvo un inicio complicado en el apartado de anotaciones, pues después de 10 fechas solo había celebrado tres goles; contra Belén FC en la jornada dos, ante San Carlos en la siete y frente al Cartaginés en la octava. En la segunda parte del certamen y en las instancias finales, se destapó en la red.

A sus 34 años, el punta del campeón nacional no entra en desesperación, pues el equipo está en el primer lugar y los goles se los están repartiendo entre todos los jugadores, pero sí desea mostrar otra cara en los próximos juegos.

"Los objetivos, tanto personales como grupales, no se han ido. Espero cerrar una vuelta en lo personal complicada para mí el miércoles, pero terminar bien y arrancar con una segunda vuelta perfecta", finalizó Arrieta.