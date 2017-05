Jairo Arrieta asegura haberse ganado el cariño de los heredianos pese a su pasado morado

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El delantero Jairo Arrieta fue pieza fundamental para que el Herediano colocara su estrella 26 en el firmamento, pero el atacante asegura que no le fue fácil este torneo.

Ningún seguidor del equipo florense le puede cuestionar la entrega que tuvo Jairo Arrieta en cada uno de los juegos en los que participó y esto le genera una gran alegría al guanacasteco.

"Por el pasado mío en Saprissa yo sabía que iba a ser difícil. La gente no iba a estar contenta por mi contratación, por mi pasado y porque yo había dicho que era saprissista de corazón, pero yo soy un profesional. Yo vivo de esto, saco a mi familia adelante con esto y creo que hoy me siento muy contento de demostrarle a toda la gente que no creyó en mi", explicó Jairo Arrieta.

Arrieta tuvo que echarse la ofensiva del Herediano al hombro, ante la poca constancia de Víctor Núñez y la falta de gol de Jorge Alejandro Castro.

El goleador rojiamarillo marcó 15 tantos en el Verano 2017, dos de ellos en la final contra el Deportivo Saprissa, y le dio seis asistencias a sus compañeros.

"Yo soy un profesional y siempre en los equipos en que he estado di lo mejor de mí. Culminamos un torneo de la mejor manera, que era ser campéon. He demostrado que soy profesional mil por mil", añadió Arrieta.

El punta fue el segundo jugador que Hernán Medford utilizó más en el torneo, con 2.075 minutos dentro del terreno de juego en 26 juegos de los 30 que disputó el conjunto rojiamarillo.

"Agradecido con Dios con todo lo que me ha dado en estos seis meses. Creo que ha sido un torneo muy difícil y al final demostramos porqué somos los mejores y porqué somos el mejor equipo de este torneo. Fue difícil al principio, pero pudimos venir desde abajo para lograr el objetivo principal que era ser campeón", comentó.

Arrieta no jugaba en el país desde el año 2012 cuando salió del Saprissa rumbo a los Estados Unidos, donde jugó con el Columbus Crew, DC United y New York Cosmos.

