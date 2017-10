Jafet Soto: 'Esta supuesta multa (de la Caja) no nos asusta'

El Club Sport Herediano mostró su molestia con la Caja Costarricense del Seguro Social por dar a conocer un proceso en su contra que no ha finalizado y recalcó que no existe ninguna deuda.

Jafet Soto, gerente florense, lamentó que se montara "un show mediático", en referencia a la conferencia de prensa hecha el martes por la Caja, en la que anunció que le cobrará ₡681 millones al equipo rojiamarillo.

La institución costarricense asegura que encontró diferencias entre los salarios reportados y los salarios reales en Herediano entre enero del 2013 y octubre del 2017. Pero, señaló que por ahora no hay deuda pendiente para cobrar, pues el club tiene tiempo hasta el próximo viernes para presentar su descargo.

Es en ese punto en el que Herediano se basó para defenderse este miércoles y sostener que están tranquilos porque no deben nada.

"Esta supuesta multa no nos asusta, porque somos una administración seria y responsable. Que lo diga la misma Caja Costarricense del Seguro Social, con la cual hemos cumplido con los pagos hasta el día de hoy", mencionó Jafet Soto, gerente del club.

El directivo florense cree que esto es parte de una persecución contra su equipo, al afirmar que la Caja "está participando en el fútbol".

"Le transmitimos a todos los heredianos, que son los que me importan, que estamos bien, que estamos fuertes y como el ave fénix, como siempre, nos quieren fregar, pero nosotros para adelante que este campeonato es de Fuerza Herediana y el Club Sport Herediano".

Soto recalcó que de ser necesario llevarán este procedimiento hasta las últimas consecuencias.

"Lo que pasó ayer es algo muy delicado, nos tiene molestos, obviamente no nos tiene dolidos porque no nos duele nada, estamos 'sanititicos' para hacerle frente a esto y creemos en lo que hemos hecho, creemos en el proyecto de Fuerza Herediana (...) si en algún momento hay que sentarse a establecer un acuerdo como lo haría cualquier empresa, de sentarnos y hacer un arreglo de pago como lo permite la ley, lo tendremos que hacer, pero no es el caso", señalo.

Junto a Soto estuvieron en conferencia de prensa los abogados Juan Carlos Retana y Pastor Bonilla, quienes dijeron que la Caja tiene en sus manos los contratos documentados de los jugadores del equipo como parte de la información aportada al proceso.

"Lo que está reportado a la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que está en contratos laborales y toda la documentación, que no puedo ser muy extenso porque no vamos a caer en el juego que cayó la Caja de hacer público lo que no se debe hacer público todavía, está aportado en su totalidad y en su integralidad en lo que tenemos y que nos fue dado a aportar al expediente administrativo", dijo Retana.