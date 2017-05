Jafet Soto dice que su modelo a seguir es Juan Luis Hernández Fuertes

El gerente general del Herediano, Jafet Soto, explicó que cuando era jugador su carrera fue marcada por el español Juan Luis Hernández Fuertes, quien se caracterizaba por ser muy polémico.

Hernández estuvo al frente de los florenses como técnico en la década de los 90 y como gerente deportivo en la primera década de este siglo, de ahí nació la admiración de Soto por la forma de pelear por su equipo que tenía el ibérico.

¿Cómo toma el título del Herediano ante Saprissa?

Estoy muy feliz, este es un campeonato que ha costado mucho, todos han costado mucho. Celebrar un campeonato en Herediano no es fácil, los que estan aquí y los que han pasado por acá saben que no es fácil ser campeón en este equipo. Tenemos un campeonato más, llegamos a 26 estrellas con mucho trabajo, esfuerzo y humildad, aunque les duela a los demás.

"La realidad es que nosotros hacemos las cosas con planificación, con un proyecto que se llama Fuerza Herediana. La parte administrativa de este equipo son 14 personas, que son las que hacemos multifunciones y estamos aquí luchando para que este equipo se mantenga".

¿Qué piensa de que jugadores, cuerpo técnico y directivos le den mucho mérito a su trabajo en este equipo?

No, esto es de todos. Yo llegué acá en el 2009, posteriormente me fui y regresé con una sola misión. Este equipo es grande, pero había dejado la grandeza de lado y mi misión era devolverle la grandeza a este club. Es un club grande e importante, primer campeón de Costa Rica, con una riqueza histórica y una afición inmensa. Los que celebramos el campeonato del 89, el del 93 saben de lo que estoy hablando.

"Esa época la disfruté con un maestro. Si usted me pregunta a quién me parezco, yo a quién me gustaría parecerme como dirigente o como entrenador, está muy claro que me gustaría ser como Juan Luis Hernández Fuertes, esa es la persona que marcó mi carrera en muchos aspectos, tanto como jugador y a nivel profesional, así como gerente. Si algo me enseñó él a mí es a ser herediano y por eso en este equipo amamos esta institución. Acá no trabajamos para el Herediano, vivimos por el Herediano".

¿Se renovará a Esteban Ramírez y Víctor Núñez, que terminan contrato?

Eso lo hablaremos esta semana con la Junta Directiva. En el caso de Mambo, ya hemos hablado algunas cosas con él y el caso de Ramírez lo vamos a analizar como analizamos todo en frío. Es un Herediano y obviamente para nosotros es muy importante mantener esa identidad, ese sentido de pertenencia.

¿Era lo que le faltaba al Herediano, un título contra Saprissa?

Yo creo que hay que derribar muros y uno de los muros que estamos derribando es haber ganado contra Saprissa como lo hicimos contundentemente, con capacidad, con calidad, disputando un partido en la cancha 11 contra 11, sin factores externos que nos impidieran llegar al objetivo, como si pasó en el pasado. Indudablemente va a haber Herediano para rato, tenemos muy claro nuestro proyecto y lo que buscamos.

¿Sabe más el título por la superioridad del Herediano?

Yo creo que todos saben, pero yo creo que todo este campeonato ha sido muy duro. Han existido factores externos que no nos dejaron crecer, que pensaron que nos iban a dañar, que pensaron que nos iban a afectar y no lo lograron. Nos dio más energía, dejamos al equipo en paz y nos trajimos la presión para acá.

¿Cómo toma las criticas hacia usted?

A mí me gustaría analizar todos los campeonatos en que Herediano no fue campeón durante 19 años para que vieran todo lo que pasó. Ahí se darían cuenta de que lo que hacemos es lo que nos enseñaron, no hacemos nada diferente, hacemos lo que nos permite el reglamento. Nosotros aprendimos y hacemos todo de acuerdo al reglamento y lo vamos a seguir haciendo, peleando contra emporios y empresas gigantes que están detrás de equipos, nosotros nos metimos en medio y no les gusta.











