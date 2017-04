Insólito: Castigan a animador de Limón FC con un partido y ¢75.000

Fútbol Nacional

El animador del juego entre Limón FC y Saprissa fue castigado con ¢75.000 de multa y un partido por ingresar a la cancha sin autorización del árbitro, el pasado domingo en la goleada 5-1 ante el campeón nacional.

Kendrick Reynolds, conocido en la provincia del Caribe como Scooby Man, fue protagonista de un mal entendido.

Reynolds contó que el árbitro asistente (Rafael Andrade) le pidió que controlara una especie de trifulca que se armó en un sector de la gradería de sol cuando los locales anotaron el quinto gol y por eso él cruzó la cancha de lado a lado, en vez de anunciarlo por los altoparlantes.

Además, expresó a este medio que no cancelará los ¢75.000: "No los voy a pagar porque no crucé la cancha al propio. Eso (dinero de la multa) no saldrá de mi bolsillo. No lo pagaré porque en ningún momento crucé la cancha al propio. Por esto me estoy dando cuenta de que ni Reynaldo Parks ni Kurt Bernard fueron a hablar con los árbitros como se los pedí".

"Hubo una trifulca en una esquina y un grupo estaba subido en una malla para entrar a la cancha. El línea me dijo: 'Scooby, vaya dígales a esas personas que se bajen ya o paramos el partido. Yo acato a no hablar por el micrófono porque en ocasiones la gente me hace más caso cuando yo me presento. Era tanto el problema que yo acato a cruzar por la cancha y fue así como se calmaron", contó a La Nación.

Incluso, Scooby Man, desconocía que lo expulsaron durante el juego.

"Cuando pasé por detrás del marco de Danny Carvajal, él me dijo: 'Diay mi compa, por esa acción lo expulsaron'. Yo ni sabía porque andaba calmando a la afición. Cuando me percaté, el cuarto árbitro estaba todo bravo y le dije qué por qué me estaba expulsando si el guardalínea me mandó", resaltó el locutor.

Dijo que al final del partido habló con los árbitros para aclarar el malentendido y les dijo puntualmente. "Todo el mundo me está cayendo, la dirigencia de Limón me está regañando por culpa de ustedes. Pedro Navarro (central) me respondió: 'Usted tranquilo porque más bien le estaba haciendo un favor al equipo. Digales a Kurt (Bernard) y a Reynaldo (Parks) que vengan a hablar conmigo, tranquilo que nada va a pasar'".

Según el animador, su sorpresa fue mayor este martes al enterarse de que fue sancionado.

"Ahora resulta que estoy sancionado y multado como un jugador por hacerle un favor a Limón. Reglamentariamente nunca haría algo tan tonto como cruzar la cancha".

Scooby Man, de 34 años, asegura que él tiene injerencia directa en el rendimiento de Limón FC.

"Cuando Scooby Man no está en el estadio, Limón no gana, pero cuando es lo contrario, el equipo está feliz. Todos me aprecian un montón, desde el técnico hasta los jugadores. Yo doy mi alma por el equipo".

Aclaró que él no es empleado directo del club, sino que brinda servicios profesionales. "Mi trabajo en el Juan Gobán lo pagan empresas y patrocinadores limonenses".

Contó que es primo del técnico Mauricio Wright y se desempeña como presentador de televisión desde hace 16 años, labor que complementó con animación y locución de eventos.

Fue presentador en Canal 13 del segmento Scooby Man y sus estrellas, y dijo tener un paso efímero por el canal VM Latino en el programa Operación perreo.

Ha animado en el Juan Gobán en los últimos cinco torneos.

Por su parte, Johnny Moya, quien sirve de intermediario para llevar los animadores a los juegos de la Tromba del Caribe, concordó con Alvarado y afirmó que todo fue un acto involuntario.

Moya reveló que al final del juego, el locutor se disculpó por lo acontecido.

"Cuando él me entregó el micrófonome dijo sonriendo: 'vio lo que me pasó', refiriéndose a que cruzó la cancha de lado a lado", concluyó Moya.

