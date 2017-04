Insólito: Castigan a animador de Limón FC con un partido y ¢75.000

Fútbol Nacional

El animador del juego entre Limón FC y Saprissa fue castigado con ¢75.000 de multa y un partido por ingresar a la cancha sin autorización del árbitro, el pasado domingo en la goleada 5-1 ante el campeón nacional.

El locutor, conocido en la provincia del Caribe como Scooby Man, fue protagonista de un mal entendido.

Según Jesús Alvarado, director de comunicación del cuadro limonense, el árbitro asistente (Rafael Andrade) le pidió que le dijera a la afición de la gradería de sol que no se saltara las mallas cuando los locales anotaron el quinto gol, pero el animador entendió que tenía que ir donde ellos, por lo que cruzó la cancha de lado a lado, en vez de anunciarlo por los altoparlantes.

Por su parte, Johnny Moya, quien sirve de intermediario para llevar los animadores a los juegos de la Tromba del Caribe, concordó con Alvarado y afirmó que todo fue un acto involuntario.

Moya reveló que al final del juego, el locutor se disculpó por lo acontecido.

"Cuando él me entregó el micrófonome dijo sonriendo: 'vio lo que me pasó', refiriéndose a que cruzó la cancha de lado a lado", concluyó Moya.

El silbatero Pedro Navarro lo expulsó a los 68 minutos del compromiso.

Kendrick Reynolds, el locutor, expresó a este medio que no pagará los ¢75.000: 'No los voy a pagar porque no crucé la cancha al propio".











