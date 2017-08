Ignacio Sancho se despide del Mundial de judo con un triunfo y una derrota

El judoca costarricense Ignacio Sancho debutó este martes en el Mundial de Judo en Budapest, Hungría, con un triunfo ante Carlos Junior de Mozambique, en la categoría de 66 kilos, sin embargo, unas horas más tarde perdió ante Georgii Zantaraia de Ucrania.

En su primer combate, Sancho ingresó resistiendo con buena técnica los ataques de su oponente, según se explica en un comunicado del Comité Olímpico Nacional (CON). El alajuelense siempre se mostró atento, llevando la propuesta de ir al ataque y aprovechó un descuido del africano para aplicarle un waza-ari (inmovilización en el suelo 25 segundos), que implica la finalización del combate.

Para el segundo combate Sancho se midió con el ucraniano Zantaraia, ganador de cinco medallas en cinco mundiales (un oro, una plata y tres bronces).

"En el primer combate el rival era muy fuerte, pero demostré que tenía más judo al terminar el combate con un waza-ari. Para la segunda pelea salí sin temores; todo lo contrario, quería disfrutar enfrentar a un ídolo como lo es Zantaraia, porque sé cómo pelea, he visto muchas veces sus videos y sabía que sería una oportunidad de hacer una buena pelea. Aunque perdí, no di facilidades" mencionó Ignacio Sancho vía telefónica.

El nacional no ocultó su admiración por el ucraniano, por lo cual intentó siempre dar batalla.

"Sinceramente, contra Zantaraia fue una de mis mejores peleas, pese a que él tiene cinco medallas de campeonato mundial. Entré pensando en ganar y me sentí fuerte, nunca perdí la concentración. Luché sin pensar quién era mi rival, ni los pergaminos que tenía. Al final pese a no lograr el triunfo salí con la frente en alto porque sé que no me pasó por encima", aseguró Sancho.

Para este miércoles será el turno de Julián Sancho ante Regimantas Rybinas, de Lituania, en la categoría de -73 kilogramos.

La delegación tica que está en el Mundial, que se realiza del 27 de agosto al 3 de setiembre, la completan David Guillén (-81kg) y Diana Brenes (-73kg).