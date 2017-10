Horacio Esquivel: 'La línea defensiva de Saprissa es frágil'

Horacio Esquivel, técnico de Limón, afirmó que su equipo se comportó a la altura, pero explicó que Saprissa fue más efectivo que su equipo, en el 5 a 2 en la Cueva.

Además, aseguró que tan solo perdió por las mismas razones por las que los morados suelen caer en el Juan Gobán, aunque prefirió no detallarlas.

—¿Lo sorprendió Saprissa?

—Se trabajó mucho en la semana en las fortalezas de Saprissa, pero se dieron despistes nuestra en defensa. Tal vez alguna inoperancia de alguno de los muchachos, también se estuvo mal perfilado cuando ellos hacían los cambios de juego de un costado a otro y esto dio al traste. Si hablamos de elaboración de juego, Saprissa no nos pasó por encima, pero ellos anotaron cuando tuvieron las chances.

Tuvimos una opción de acercarnos más con el penal, pero desdichadamente Andrey Francis cambió la forma de cobrar habitual y se dio el resultado. Si hubiésemos anotado ese gol, el marcador final podía ser diferente.

—Pese a la derrota, ¿sale satisfecho con el funcionamiento de su equipo?

—Teníamos claro que la línea defensiva de Saprissa es frágil y lo sostengo; lo digo con todo respeto. Entramos bien en el segundo tiempo, anotamos y volvimos a tener el control del rival. Desgraciadamente, no controlamos los lanzamientos largos que me cansé de trabajar; Saprissa tuvo las oportunidades y no perdonó.

—¿Por qué Limón domina en el Juan Gobán y Saprissa en su estadio?

—Posiblemente nos pasa lo mismo que a Saprissa cuando va a Limón y les metemos tres o cinco. Aquí nos meten cinco y allá les metemos cinco, aquí nos meten tres y allá les metemos tres. Tanto Carlos Watson como yo debemos encontrar cuál es la situación para que el comportamiento sea el mismo sin importar la cancha, pero es muy relativo.

—Señaló anteriormente que Limón iba a ser más precavido. ¿La propuesta de Limón le pasa factura?

—No. En la elaboración de juego no nos superaron, sino que fue en la definición. Además, cometimos más errores defensivos, fallamos un penal y Saprissa las que tuvo las hizo, salvo al final. Tuvimos muchas jugadas para anotar, pero desdichadamente se falló.

—¿A qué se debió el cambio de puesto de Steven Williams, al usarlo como contención y no como delantero?

—Steven es un muchacho muy temperamental y tengo que buscar la manera de manejarlo. Debía cuidarlo porque tenía amarilla y Julio Cascante le dio un gancho a Williams, que es de un boxeador, pero posiblemente el árbitro no lo vio.

—¿Le da temor que Johnny Gordon sea tentado por otro equipo y deje el club?

—Temor ya no me da, porque es normal que se marchen jugadores muy puntuales que vamos sacando en cada torneo. Esto me ha ayudado para saber armar equipos y cuento con experiencia en esto. Si se llegara a ir, le deseo lo mejor porque es una persona que conozco desde que lo tenía en otra liga. Ojalá que se quede más tiempo y yo lo he ido aconsejando para que cuando salga no me lo destruyan.

—¿Cómo visualiza el cierre del torneo y la clasificación?

—En casa todos los equipos tienen que ganar los partidos y nosotros también. Hemos sido fuertes en Limón, también hemos ganado más partidos afuera y sacamos buenos juegos. Hay que arriesgar.