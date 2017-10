Horacio Esquivel 'En este partido nos quitaron dos puntos'

¿Cuál es el análisis del partido?

Creo que fue un primer tiempo muy parejo, donde nos sorprendieron con el primer gol. Me preocupa por la condición física o no se qué, del línea quien llega tarde a la jugada porque (José Guillermo) Ortiz hace rato estaba en posición prohibida. Esa acción no debió ser gol. El partido estaba muy parejo, pero en el segundo tiempo Limón manejó el partido del minuto 46 hasta la reposición que dio el cuarto árbitro.

¿Considera que el marcador fue justo?

El marcador para mí no fue justo, aunque el señor de enfrente me diga que quiero chupeta; ¡qué la suelte entonces!, porque solo ellos la quieren. En la acción del gol anulado fue un balón dividido y el portero (Leonel Moreira) opta por decidir. Por intuición hace que está lesionado y el árbitro anula el gol. En este partido nos quitaron dos puntos que teníamos en la bolsa y hoy nos quitan la opción de estar en la cuadrangular. Eso no se vale.

¿Es de los partidos que siente que más lo han perjudicado en el tema arbitral?

No sé si es de lo que más me han perjudicado, solo sé que la segunda anotación de nosotros fue buena y el árbitro recurre a anularlo. Nos perjudican porque hoy estaríamos de cuartos de acuerdo a la tabla y es inaudito, ganamos un punto, pero bajamos en la tabla, por lo que no se vale. Voy a pensar que él como persona se equivocó y con eso me voy a quedar.

Hernán Medford alabó el buen juego de su equipo, a pesar del estado de la cancha y aseguró que Limón siempre trata de darle buen trato a la pelota

Les pido a los jugadores que tienen esa casta, que jueguen fútbol acá en el Juan Gobán, no juguemos pin pon, juguemos fútbol por el bien del fútbol de Costa Rica.

Al terminar el partido salió discutiendo con Esteban Granados. ¿Tuvo alguna diferencia?

Con Esteban Granados estaba hablando, él defendía su posición y yo la mía. Todas las personas que vieron el partido saben de lo que estoy hablando.

¿Qué tan determinante será el partido del domingo ante Saprissa en sus objetivos?

El objetivo, mientras yo esté en este, club es clasificar. Tengo un equipo modesto, humilde, pero que trabaja bien tácticamente. Vamos a ir por el triunfo a Saprissa, la idea es buscar los tres puntos.

¿Cómo analiza la pelea por clasificar a la cuadrangular final?

En la parte de arriba el torneo está bonito. Me alegra ver en la situación que estamos, porque años atrás este equipo peleaba otras cosas. Desde que estamos al frente intentando pelear el cuarto lugar con un equipo que lo da todo en la cancha y la intención es siempre buscar pelear en los puesto de clasificación a la ronda final.