Deportes Horacio Esquivel: 'Me están manoseando los jugadores y eso no se vale, me tiene molesto'

¿Cómo analiza la victoria ante el Santos?

Estos partidos ante Santos son como los duelos Saprissa-Alajuelense, o Herediano-Saprissa. Siempre son difíciles, pero al final sacamos la victoria. Hoy no teníamos a los heramanos Marín, en el caso de Miguel fue por acumulación de tarjetas y Erick por lesión, pero aún así los muchachos cumplieron y lo importante era volver a ganar en casa.

¿Siente que aún tienen opción de ganar la cuadrangular?

Mientras los números den y existan posibilidades, vamos a seguir luchando. Este marcador es importante para nosotros porque refleja el trabajo que estamos realizando y es importante que la sociedad limonense nos mire diferente. Estos jóvenes han realizado un sacrificio muy grande y si no fuera por situaciones que se dieron en el partido ante Herediano, cómo que no nos pitaran un penal, posiblemente hoy Limón estaría en otras situaciones.

¿Cuáles serán los objetivos en el próximo partido ante Herediano?

Lo vamos a encarar con la misma seriedad que ante Saprissa. Fui sincero que ante Saprissa me equivoqué, pero ante Herediano vamos a ir a jugar fútbol, a buscar los tres puntos porque en el fútbol nunca se sabe, vamos a ir a encarlos, a ganar los tres puntos.

¿Que valoración hace de figuras como Alexánder Espinoza y Johnny Gordon, de buena labor hoy?

Desde que llegué al equipo Espinoza jugó la mayoría de los partidos, es un jugador diferente, con una gran posesión de pelota y Gordon será el mejor contención del país en el futuro. No solo es un jugador que marca y distribuye balones, sino tiene la característica que es muy bueno en el juego aéreo.

¿Qué sensación le deja el desempeño del equipo en el torneo?

Cuatro torneos atrás este equipo peleaba el descenso, al siguiente clasificamos. Posteriormente hubo una desbandada de jugadores y quedamos a mitad de tabla. Al siguiente no clasificamos por tres puntos a la siguiente fase y en esta ocasión clasificamos anticipadamente e incluso perdimos los tres últimos partidos del campeonato y aún clasificamos de terceros. Es cierto que cometemos errores, pero ¿qué ser humano no los comete?

¿Teme que de nuevo le desmantelen el equipo como en torneo anteriores?

Me están manoseando los jugadores y eso no se vale, me tiene molesto. Debo mencionar que a jugadores como Greivin Méndez y Michael Barrantes ya les llenaron la cabeza de humo y por eso no jugaron ante el Santos. Son muchachos que deben madurar mentalmente. Les dice un equipo grande que se los van a llevar y ya creen que están allá, se les olvida que deben cumplir y al final no son determinantes y por eso no juegan. Yo necesito a todo el mundo enfocado y por eso me duele, porque son muchachos que todavía tienen mucho trabajo táctico.

¿Cómo analiza esa situación?

Al final en esos equipos no terminan de madurar y usted ve que juegan poco, los prestan y después vienen de regreso, y yo no voy a ser egoísta y darles campo a ellos, cuando otro muchacho ya tomó su lugar y pasa por un buen momento. Yo los he traído y los aconsejo porque a veces ellos solo ven los signos de colones y se van por eso y al tiempo ya no tienen lo que les prometieron.