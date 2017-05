Horacio Esquivel: ‘Hubo dos jugadas que fueron penal’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Limón

¿Está fallando el equipo en definición?

–No. Me parece que fuimos muy ofensivos y llegamos. No quisiera hablar de algunas jugadas que me parece que fueron falta dentro del área, pero ahí hubo dos jugadas que pudieron ser pitadas.

¿Cuánto le puede perjudicar al equipo perder en su campo, en donde se mantenía invicto?

–Me parece que fuimos fuertes. Juzguen ustedes, hubo dos jugadas que fueron muy obvias (penales). Una de ellas contra Steven Williams. Hay ilusiones que uno tiene. Se nos acorta la opción, pero todavía seguimos ahí.

¿Qué análisis hace de lo que le queda Limón?

–Se acortan los eslabones de la cadena, pero vamos a luchar. Creo que el equipo hizo un buen juego.











